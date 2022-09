Umberto Balsamo chi è? Con “Balla” a Arena 60 70 80/ “E’ il mio orgoglio più grande”

Umberto Balsamo: “Balla ha venduto più di milione di copie”

Umberto Balsamo con “Balla” ospite di Arena 60 70 80 90, la grande festa in musica condotta da Amadeus e trasmessa dall’Arena di Verona. Nella carriera del cantautore che ha scritto canzoni per Domenico Modugno, Orietta Berti, Mino Reitano e tanti altri, Balla è senza alcun dubbio il brano più amato e conosciuto. Un successo enorme quello riscosso dal brano pubblicato nel 1979 e diventato un vero e proprio tormentone. Proprio Balsamo, in una vecchia intervista rilasciata all’emittente locale Rei Tv racconto: “tutto lo staff della casa [la Phonogram, ndr], non ci puntava minimamente. Mi telefonò persino il Presidente, tentando di persuadermi a tornare sui miei passi”.

Dayane Mello, il rapporto con Soleil Sorge? "É entrata nella mia vita"/ "La amo"

Dopo il successo de “L’angelo azzurro”, brano rifiutato da Mina, Balsamo propose Balla, ma in pochi credevano nel brano. “Ma come Umberto, una tarantella?’, mi disse. Sì, una tarantella. ‘Ché – dico io – facciamo razzismo con la musica?'” ha raccontato il cantautore. Alla fine il pezzo è stato pubblicato diventando una hit da più di un milione di copie vendute. “La cantai per la prima volta a Napoli: appena accennata, i ragazzi si scatenarono, rischiando di cadere dalle gradinate. Ancora oggi è il mio orgoglio più grande” ha raccontato il cantante.

Rosalinda Cannavò sbanca contro il disturbo alimentare/#1 con Il Riflesso di me

Umberto Balsamo: “Balla? Trovo questo pezzo fantastico”

La carriera di Umberto Balsamo è sicuramente legata al successo del brano “Balla” del 1979. Proprio l’artista, intervistato da siciliatoday.net ha raccontato. “non c’è una canzone a cui sono più legato. Una canzone a cui “forse” sono più legato e che mi ha fatto soffrire molto per scriverla è “Balla” . Trovo questo pezzo fantastico, magari all’interno della canzone il testo, probabilmente, perde un po’ , perché la musica è una tarantella. Se legge il testo al di là della musica si capisce immediatamente che il testo è molto forte. Ogni parola, ogni rigo è forte di significato. Per me il più bel testo che ho scritto”.

Reazione a Catena, Campioni e Ultima Catena 17 settembre/ È record per Le Tre e un quarto!

Infine il ricordo dell’incontro con Mina: “chiamò il mio editore di allora. Io fui lusingato di tale chiamata. Ero timidissimo, imbarazzato. Ricordo che le avevo fatto ascoltare L’Angelo Azzurro , la mia nuova canzone. Lei mi disse che non mi aveva fatto chiamare per questo; infatti mi chiamò, perché aveva ascoltato un mio 45giri che avevo inciso l’anno precedente all’Angelo Azzurro. Il brano in questione era “ Se”. Un brano che a lei piaceva moltissimo, tanto che mi chiese di farglielo ascoltare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA