Umberto Maria Anzolin, marito di Heather Parisi/ Un amore tra alti e bassi…

Umberto Maria Anzolin, chi è e di cosa si occupa la dolce metà di Heather Parisi

Umberto Maria Anzolin è il marito della celebre soubrette italo-statunitense Heather Parisi. I due sono legati sentimentalmente da tantissimi anni. Hanno vissuto grandi momenti di gioia e anche situazioni difficili, superandole sempre con grande spirito di sacrificio e comprensione l’uno nei confronti dell’altro. In diverse interviste Heather ha parlato della sua dolce metà, evidenziando i lati migliori del suo carattere. Benché la Parisi abbia spesso menzionato il marito, in occasioni di ospitate e interviste in tv, non si sa moltissimo di Umberto Maria Anzolin.

Questo perché l’uomo non fa parte del mondo dello spettacolo e non sembra particolarmente attratto dalle luci dei riflettori. Prima di trasferirsi ad Hong Kong, insieme ad Heather e a tutta la famiglia, Umberto Maria Anzolin viveva a Vicenza, dove dirigeva l’impresa di famiglia. Attualmente, in Cina, il marito di Heather Parisi opera nel settore dell’import-export, ma è anche molto presente e vicino ai due figli gemelli avuti dalla ballerina, vale a dire Dylan Maria ed Elizabeth Jaden, nati nel 2010.

Heather Parisi e la storia d’amore con Umberto Maria Anzolin: “Ho cercato l’amore tutta la vita…”

Heather Parisi e Umberto Maria Anzolin hanno deciso di sposarsi nel 2013 e nel corso degli anni, come anticipavamo precedentemente, non sono mancati i momenti difficili. La stessa showgirl non ha fatto mistero di aver incontrato degli ostacoli lungo il percorso sentimentale intrapreso con Umberto, ma alla fine tutto sembra sempre essere rientrato. E non più tardi di qualche mese fa, infatti, la Parisi aveva realizzato un breve ma significativo video sulla storia d’amore con il marito, allegando una dedicato molto carina e romantica al compagno.

“Ho cercato l’Amore per tutta la mia vita, un Amore che potesse sopperire a un’infanzia difficile e a una famiglia inesistente. L’ho inseguito con l’ingenuità di chi pensa che sia lì ad aspettarti dietro l’angolo, che bastino fama e successo a fartelo trovare. E invece no, all’Amore della vita, piaceva sfidarmi a nascondino e a prendermi per sfinimento”.











