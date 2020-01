Umberto Tozzi, morta l’ex moglie Serafina Scialò/ Trovata senza vita nella sua casa

Grave lutto per il cantautore Umberto Tozzi: è morta la sua ex, Serafina Scialò. La 63enne è stata trovata senza vita due giorni fa, nella sua abitazione, per cause ancora da accertare. La notizia è pubblicata in queste ore dal quotidiano Messaggero Veneto, che fornisce qualche dettaglio in più in merito a questa tragica vicenda. Serafina lavorava all’Educandato Uccellis di Udine, ma da giorni la stessa non si presentava al lavoro, senza avvisare nessuno. A quel punto è scattato l’allarme, e una volta recatisi presso l’abitazione della stessa, i soccorsi e le forze dell’ordine hanno effettuato la macabra scoperta: Scialò senza vita. La classe 1956 è stata legata per anni al cantautore torinese, e i due hanno avuto anche un figlio, Nicola Armando; una notizia che ovviamente avrà gettato nello sconforto lo stesso Tozzi, nonostante il legame fosse ormai sciolto da tempo.

UMBERTO TOZZI, MORTA L’EX MOGLIE: SI ERANO SPOSATI NEL ’79

La donna, come detto, è stata trovata nella sua casa di Udine prima di vita, e l’ultima volta che è stata vista sul luogo del lavoro è stata prima delle vacanze di Natale. Una volta che il centro in cui si recava quotidianamente ha chiuso per le festività, di lei si è persa praticamente ogni traccia. Il corpo è stato rinvenuto nella giornata di venerdì 17 gennaio dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine, con i vigili del fuoco. L’intervento di questi ultimi si è reso necessario per forzare la porta dell’appartamento di Serafina. Come detto sopra, non è chiaro se la donna abbia avuto un malore di qualche tipo, o se la stessa, ipotesi comunque assolutamente infondata, abbia deciso di togliersi la vita. Tozzi e la Scialò si erano sposati nel 1979, prima di separarsi nel 1984, 5 anni dopo. In seguito, il cantante piemontese si era innamorato di Monica Michelotto, sua attuale compagna, sposata nel 1995. Dalla sua seconda relazione è nata Natasha, il secondo ed “ultimo” figlio di Tozzi.

