Umtiti al Lecce?/ Calciomercato news, trattativa a sorpresa con il Barcellona

Calciomercato news, operazione in corso per portare Samuel Umtiti al Lecce

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa ed in questo agosto di trattative emerge in maniera inaspettata l’indiscrezione riguardante il possibile trasferimento di Samuel Umtiti al Lecce. Difensore centrale classe 1993, Umtiti ha un contratto ancora valido con il Barcellona fino al giugno del 2026 ma non è ritenuto dal tecnico Xavi come uno dei calciatori indispensabili su cui puntare nel corso della stagione appena cominciata.

Diretta/ Lecce Napoli Primavera (risultato finale 2-0) decidono Salomaa e Berisha

I giallorossi, neo promossi in Serie A, hanno perso all’esordio in casa contro l’Inter in extremis ed avrebbero comunque bisogno di rinforzi utili per tentare di mantere la categorie e conquistare quindi la salvezza al termine della stagione. L’arrivo di Umtiti, che dovrebbe sbarcare in Italia con la formula del prestito, sarebbe sicuramente un acquisto importante per alzare il livello della squadra a disposizione di mister Baroni.

Diretta/ Lecce Inter (risultato finale 1-2) streaming video: Dumfries allo scadere!

Calciomercato news, Umtiti al Lecce per sistemare la difesa di mister Baroni

Le chances di vedere Samuel Umtiti al Lecce in questa finestra estiva di calciomercato sembrano abbastanza buone stando ai rumors sebbene sia ancora da stabilire se si tratterà di un prestito secco oppure oneroso. Reduce da appena una presenza lo scorso anno anche a causa della frattura al quinto metatarso del piede destro, con la maglia del Barcellona Umtiti, che ha vinto il Mondiale con la Francia nel 2018, è riuscito a collezionare 133 presenze tra campionato e coppe varie, impreziosite pure da due reti ed un assist vincente per i compagni.

LEGGI ANCHE:

Probabili formazioni Lecce Inter/ Quote: assenze per Baroni (Serie A)

© RIPRODUZIONE RISERVATA