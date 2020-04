Umtiti alla Juventus?/ Calciomercato, Cristiano Ronaldo lo vorrebbe in bianconero

Samuel Umtiti potrebbe essere l’ultima idea di calciomercato per la Juventus: difensore centrale francese – nato in Camerun – secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sarebbe stato Cristiano Ronaldo in persona a consigliarlo alla sua società. Lo scrive Don Balon e, se così fosse, sarebbe un’investitura niente male: ricordiamo che qualcosa di simile era accaduta l’estate scorsa con Matthijs De Ligt, che era stato avvicinato dall’attaccante portoghese dopo la finale di Nations League con la richiesta di vestire la maglia bianconera. Umtiti è un profilo che CR7 conosce molto bene: per due stagioni lo ha incrociato nel Clasico della Liga, lui con la maglia del Real Madrid e il francese a fare coppia con Gerard Piqué in mezzo alla difesa del Barcellona. Non è un mistero che la Juventus stia cercando elementi per rinforzare il reparto arretrato, allungandone le rotazioni e al tempo stesso ringiovanendolo; Umtiti potrebbe effettivamente fare al caso di Maurizio Sarri, anche se qualche dubbio permane.

UMTITI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, DUBBI SULLA TENUTA

Arrivato a Barcellona nel 2016, Umtiti è sempre stato considerato un interessante prospetto: all’epoca aveva 22 anni e si era già fatto notare come punto fermo del Lione. I blaugrana avevano bisogno di un erede di Carles Puyol che fosse affidabile; il francese ha avuto un buon rendimento nelle prime due stagioni, ma poi per lui sono iniziati i problemi fisici. Anche per questo la società si è cautelata con l’acquisto del connazionale Clément Lenglet, che passo dopo passo gli ha sfilato il posto. In questa stagione Umtiti ha saltato 7 partite di campionato a causa di un infortunio al piede che ha interessato in seguito anche il ginocchio, e per ben 9 volte è stato lasciato in panchina; è successo così nel Clasico di andata, mentre è stato schierato titolare in tre delle quattro gare di Champions League nelle quali è stato disponibile. La Juventus più che altro si interroga sulla sua tenuta fisica.

Non solo: la società bianconera, qualora davvero aprisse una trattativa per Umtiti, dovrà assicurarsi che il ragazzo possa fare quel salto di qualità che ci si aspettava anche nel Barcellona, e che ha tardato ad arrivare. Quasi due anni fa il centrale è stato titolarissimo nella cavalcata mondiale dei Bleus, facendo coppia con Raphael Varane; da quel momento però la definitiva maturazione non c’è stata. Diciamo allora che Sarri potrebbe utilizzarlo come riserva di lusso: con le conferme del già citato De Ligt e dei due veterani Bonucci e Giorgio Chiellini ci sarebbe un reparto di grande qualità, tenendo conto anche del recupero di Merih Demiral. Di fatto, il capitano bianconero (rientrato da poco) potrebbe avere le sue presenze centellinate, un po’ come accaduto ad Andrea Barzagli nelle ultime stagioni da calciatore, e rappresentare un jolly. Il contratto di Umtiti scade nel 2023, e al momento il Barcellona lo valuta circa 40 milioni di euro: possibile sicuramente trattare per abbassare la cifra.



