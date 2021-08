Umtiti alla Roma?/ Calciomercato news, proposto dal Barcellona. Occhio alla Juventus

CALCIOMERCATO NEWS, IPOTESI SAMUEL UMTITI ALLA ROMA

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa negli ultimi giorni della sessione e nella serata di ieri si è cominciato a parlare della possibilità di vedere Samuel Umtiti alla Roma. Difensore centrale di proprietà del Barcellona, sotto contratto fino al giugno del 2023, Umtiti sembra essere stato individuato dai blaugrana come uno degli elementi da sacrificare sul mercato per rimediare ai problemi finanziari patiti con la crisi economica provocata anche dalla pandemia di Coronavirus che si è diffusa in tutto il mondo nell’ultimo anno e mezzo. Tuttavia il calciatore, che piace parecchio a due società francesi come Nizza e Monaco, secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola di Sport, sarebbe stato proposto anche alla Roma ma l’intenzione del ventisettenne sarebbe quella di continuare a giocare per il Barcellona.

CALCIOMERCATO NEWS, ANCHE LA JUVENTUS LO SEGUE CON ATTENZIONE

Le chances che l’approdo di Samuel Umtiti alla Roma possa realmente concretizzarsi non sono molte in questa fase del calciomercato estivo. Nella passata stagione Umtiti è stato in grado di collezionare appena 16 presenze in totale fra campionato e coppe varie con la maglia del Barcellona avendo patito diversi problemi ad un ginocchio da settembre a dicembre 2020. Stando a quanto rivelato da Elgoldigital, i catalani potrebbero sedersi al tavolo per definire la rescissione consensuale del contratto così da risparmiare su un ingaggio importante e la Juventus, a cui viene accostato da diverso tempo, potrebbe approfittare di questa situazione. Attenzione però anche al Napoli, in cerca di un nuovo elemento per quella zona del campo nel caso in cui Manolas dovesse trasferirsi all’Olympiacos.

