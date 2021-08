CALCIOMERCATO ROMA/ Nzonzi insiste per la risoluzione, Xhaka voleva Mourinho

CALCIOMERCATO ROMA, NZONZI VUOLE LA RISOLUZIONE

La dirigenza della Roma continua ad essere alle prese con le cessioni dei calciatori in esubero per questa fase finale della finestra di calciomercato. Le indiscrezioni più recenti riportano che al momento in cima alla lista degli esclusi c’è il nome di Steven Nzonzi, il quale starebbe premendo con i giallorossi per la risoluzione del contratto con tanto di buonuscita. Come rivelato dal giornalista Nicolò Schira, il centrocampista francese vorrebbe ottenere 1.5 milioni di euro dalla Roma essendo sotto contratto fino al giugno del 2022 per poi essere libero di accasarsi altrove. Al momento la squadra che sarebbe intenzionata a tesserarlo con un contratto biennale fino al 2023 sarebbe l’Al-Rayyan Sports Club, club qatariota con sede a Doha. Una volta lasciato partire Nzonzi, la Roma potrà quindi concentrare i propri sforzi sulle eventuali ultime operazioni in entrata.

Calciomercato Roma/ Xhaka rinnova con l'Arsenal: "Sono molto felice, sono ancora qui"

CALCIOMERCATO ROMA, PARLA L’AGENTE DI XHAKA

La Roma sembrava aver messo nel mirino Granit Xhaka per potenziarsi dalla mediana in su in questa sessione di calciomercato estivo. Tuttavia nelle scorse ore lo svizzero ha prolungato il suo contratto che lo legherà all’Arsenal fino al 2024 dicendosi molto felice di essere rimasto coi biancorossi di Londra nell’intervista rilasciata al sito del club dopo il derby perso in casa contro il Chelsea per 2 a 0, con tanto di gol di Lukaku. Interpellato in esclusiva da CMIT TV, il procuratore del centrocampista, l’agente Marco Cenolli, ha spiegato che la trattativa con i giallorossi è proseguita per diverso tempo: “Granit dispiaciuto per non aver raggiunto Mourinho. Arsenal e Roma parlavano quasi tutti i giorni, ma non sono riuscite a trovare un accordo.” Nulla da fare quindi per la Roma che è ancora comunque in cerca di un rinforzo per il centrocampo.

