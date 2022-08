Un altro domani/ Anticipazioni 10 agosto: Kiros al centro dell’attenzione, Carmen…

Un altro domani, anticipazioni puntata 10 agosto 2022: Carmen difende Kirso da chi lo accusa…

Le anticipazioni di Un altro domani, in onda il 10 agosto, rivelano che la bottega di Julia sarà al centro di un servizio di cui una prestigiosa rivista di arredamento intende occuparsi. La giovane è al settimo cielo, ma la sua felicità si scontra, ancora una volta, con la diffidenza della madre Diana, che non è d’accordo. Julia percepisce i rimproveri della donna madre come un attacco alla sua autostima. Stanca di essere trattata sempre come un bambina, trova conforto in Sergio. Intanto, Cloe continua a conoscere virtualmente Dani e inizia a provare qualcosa per lui, incurante che dietro tutto ci sia Maria…

Kiros fa un bel gesto verso Carmen e tra i due avviene un chiaro avvicinamento. Poi, alla cena a sorpresa che Victor ha organizzato per riunire le famiglie Villanueva e Velez de Guevara, Kiros diventa, senza volerlo, il centro dell’attenzione. Carmen interviene per difenderlo dalle angherie di Ventura.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Carmen e Tirso sempre più vicini

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, dopo l’aggressione a Carmen, Francisco è in ansia per l’incolumità della figlia. Perciò, quando una notte, una pietra colpisce la finestra della dimora dei Velez de Guevara, l’uomo cerca di darsi da fare pressando Kirso affinché protegga Carmen. Victor è geloso e ritiene che il domestico non stia proteggendo Carmen abbastanza, quindi propone a Francisco di cercare un sostituto migliore. Lui, però, ripone piena fiducia in Kiros e rifiuta la proposta. I due ragazzi quindi passano molto tempo insieme e sono sempre più vicini…

Tirso si presenta alla bottega di Julia per scusarsi, ma lei non vuole sentire ragioni, anzi si dice tranquilla al fianco di Sergio. Cloe ha ancora dei dubbi sulla sua storia con Ribero, e trova conforto in chat parlando con un ragazzo di nome Dani.

