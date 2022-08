Un altro domani/ Anticipazioni 9 agosto: Carmen e Tirso sempre più vicini

Un altro domani, anticipazioni puntata 8 agosto 2022: Carmen e Kirso sempre più vicini, Victori è geloso

Le anticipazioni di Un altro domani, in onda l’9 agosto, rivelano che una notte a Rio Muni, una pietra colpisce la finestra della dimora dei Velez de Guevara. Nessuno sa chi sia stato, ma ciò basta per creare scandalo. Francisco va in ansia per l’incolumità di Carmen, specialmente dopo la sua aggressione in fabbrica. Victor è geloso e ritiene che Kiros non stia proteggendo Carmen abbastanza, quindi propone a Francisco di cercare un sostituto migliore. Lui, però, ripone piena fiducia in Kiros e rifiuta la proposta. I due ragazzi quindi passano molto tempo insieme e sono sempre più vicini. Intanto, Angel pensa di lasciare Alicia, ma lei gli rende le cose piuttosto difficili.

Tirso si presenta alla bottega di Julia per scusarsi, ma lei non vuole sentire ragioni, anzi si dice tranquilla al fianco di Sergio: tra loro le cose sembrano stiano migliorando. Cloe ha ancora dei dubbi sulla sua storia con Ribero, e trova conforto in chat parlando con un ragazzo di nome Dani, che pare capirla meglio di chiunque altro.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Kirso sorveglia Carmen

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, dopo l’aggressione subita in fabbrica, Francisco decide che Carmen deve avere una guardia del corpo in modo che possa sorvegliarla h24. L’uomo affida il compito a Kiros, l’unico ad avere una certa confidenza con sua figlia, nonché il solo di cui si fida al momento. Per i due ragazzi sarà l’occasione per riavvicinarsi e riallacciare il loro rapporto. Qualcuno, però, non sarà molto d’accordo…

Julia non sopporta più la madre Diana, che va e viene da casa sua rendendola nervosa, quindi chiede aiuto a Sergio per cercare un modo per mandarla via. Intanto, Cloe capisce sempre più che lei e Ribero non sono fatti per stare insieme perché sognano cose diverse per il futuro. A quel punto, la giovane donna si confida con Maria, con la quale ha da poco recuperato l’amicizia.

