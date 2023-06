Un altro domani/ Anticipazioni 12 giugno 2023: Carmen teme per la vita di Victor!

Un altro domani, anticipazioni puntata 12 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 12 giugno, ci dicono che dopo l’ultimo affronto di Victor, ora Ventura è pieno di rabbia. Suo figlio lo ha oltraggiato, decidendo di screditarlo davanti ai suoi soci. Il potente uomo d’affari sperava di potersi ripulire la reputazione, dopo la questione della rivolta, invece non è stato così. Ventura non riesce a credere al fatto che Víctor non lo abbia difeso in una delle cene più cruciali della sua vita. La questione arriva a un punto tale che Carmen non può fare a meno di preoccuparsi, e molto, per la vita del suo amico. È in pericolo? Ventura non starà con le mani in mano, poiché si vendicherà. Pertanto, la figlia di Don Francisco dovrà agire il prima possibile per cercare di evitare una disgrazia…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 12 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Ángel, invece, ha una conversazione molto rivelatrice con Linda sulla gestione del Río Club. E ben presto la ragazza capisce che il giovane non è il buon amico che credeva, e probabilmente ha spifferato il suo progetto di rilevare il Rio Club a sua madre. Infatti sembra che Inés sembra essere a conoscenza di molti dettagli sul suo piano che la stessa Linda ha rivelato solo ad Angel! Quest’ultimo, intanto, scopre che Carmen continua ad aiutare Victor, cercando di evitargli una possibile condanna a morte da parte di suo padre…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia cerca di capire cosa possa aver spinto Leo a cercare un’altra sistemazione, e teme che sua madre abbia fatto qualcosa da costringerlo ad andarsene. Ma l’amico tiene molto alla sua privacy e non sarà facile per la ragazza farlo parlare. L’amicizia tra Julia e Tirso è a un bivio, mentre lui deve anche tenere a bada Erik, il cui rapporto non va più così bene perché non accetta che suo zio abbia una relazione con sua madre Olga.

A Rio Muni, Ventura organizza una serata con i suoi soci e stimati colleghi allo scopo di ripulire il suo nome, dopo i recenti avvenimenti che hanno coinvolto suo figlio. Per questo motivo invita Victor a partecipare e a fare buon viso a cattivo gioco. Il ragazzo, però, finisce col rovinare gli intenti del padre, che giura di fargliela pagare. Carmen è molto preoccupata per la situazione dell’amico, che da quando è uscito di prigione è letteralmente cambiato. Kiros riceve il sostegno dei suoi colleghi operai che appoggiano la sua volontà di mettersi a studiare per emanciparsi. Linda rivela ad Angel fin troppi dettagli del suo progetto di rilevare il Rio Club, convinta di potersi fidare di lui.

