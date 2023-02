Un altro domani/ Anticipazioni 13 febbraio: Julia perde i sensi, arriva Elena e…

Un altro domani, anticipazioni puntata 13 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 13 febbraio, ci dicono che Erik cerca di affrontare, come può, la sua rottura con Chloe, finché Ribero non gli fa sapere che Dani è il motivo di questa situazione. Pertanto, il nipote di Tirso finisce per sfogarsi con María, senza conoscere la verità. Julia, dopo aver rotto con Sergio e aver capito com’è, continua ad essere decisa a restituirgli il prestito il prima possibile. L’imprenditrice lavora giorno e notte nel laboratorio di mobili. Elena cerca di prendersi cura di lei, facendole capire che ha bisogno di riposare, ma la figlia di Diana non vuole sentirla, almeno fino a quando arriva a un punto di rottura.

Elena corre in suo aiuto quando Julia ha un capogiro inaspettato e preoccupante, che la porta a perdere i sensi. L’amica quindi si pone in modo schietto con lei e la invita a riposarsi il più possibile poiché capisce che la situazione ha superato il limite e ne sta risentendo di salute. Tirso, invece, ha voluto mettere in atto uno dei tanti suggerimenti che Olga gli ha fatto, così cerca di modernizzare i piatti del suo albergo, nella speranza di attrarre nuovi turisti gastronomici.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 13 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che a Rio Muni, Victor è sempre più un’anima in pena. Da una parte è pressato da Francisco che lo invita a recuperare il rapporto con sua figlia Carmen, dall’altra, il giovane è preoccupato per suo padre Ventura e il suo piano “rivoluzionario” di armare gli indigeni per scatenare una rivolta contro il governo spagnolo che controlla la colonia. Carmen, intanto, è decisa a chiedere a Kiros se tra lui ed Enoa c’è del tenero.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, a Rio Muni, Enoa è troppo distratta sul lavoro e viene costantemente ripresa; Patricia arriva addirittura a minacciarla se non corregge la sua goffaggine, mentre Francisco cerca di convincere la consorte ad essere più “leggera” nei suoi confronti. Carmen, che ha capito che Enoa è innamorata di Kiros, vuole affrontare la domestica, ma quest’ultima la intima di farsi gli affari suoi. Inés e Angel sono sempre più preoccupati da Alicia, che è pronta a tutto per riavere il giovane, anche svelare a Ventura la loro storia segreta. Nel presente, Julia comincia a lavorare giorno e notte, raddoppiando i suoi turni, affinché riesca a guadagnare i soldi necessari da restituire a Sergio, il quale non ha preso bene la fine della loro relazione e ha “minacciato” la ragazza di dargli un’ingente somma di denaro per uscire dalla società.

