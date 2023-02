Un altro domani/ Anticipazioni 10 febbraio: Alicia ci riprova con Angel, ma lui…

Un altro domani, anticipazioni puntata 10 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 10 febbraio, ci dicono che ultimamente Enoa è parecchio distratta, e Carmen sembra conoscere il motivo: la domestica si è innamorata di Kiros e pensa solo a lui. Questa sua sbadataggine, però, non passa inosservata e Patricia è parecchio infastidita nel vederla commettere continuamente errori durante il suo orario lavorativo. Anche Francisco la rimprovera, seppur in maniera più leggera e consiglia anche alla sua compagna di fare altrettanto dato che Enoa lavora per la sua famiglia da molti anni. Di fronte alla minaccia di licenziamento verso la domestica, Francisco chiede aiuto a sua figlia Carmen, sapendo che lei è amica di Enoa…

Alicia manda un biglietto anonimo ad Angel, facendogli credere che si tratti di Inés, e gli propone un incontro nel capanno. Quando si rende conto dello sbaglio, Angel ferma la giovane nel suo tentativo di sedurlo, ribadendole di essere innamorato di Inés. Queste parole non fermano affatto Alicia, convinta che prima o poi lui si renderà conto che è lei la donna della sua vita. I due amanti restano molto spaventati ed elaborano un piano per allontanarla da lui. L’unico modo potrebbe essere quello di farla licenziare…

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che di fronte alla richiesta di soldi da parte di Sergio, Julia si rimbocca le maniche per lavorare il doppio affinché riesca a guadagnare il denaro necessario a pagare il debito al suo ex. I turni, però, sono massacranti per la giovane imprenditrice, che arriverà a un punto di rottura. Infatti, secondo le anticipazioni, Julia si sentirà male e perderà i sensi. Fortunatamente sarà soccorsa dall’amica Elena, che giungerà in tempo prima che sia troppo tardi. A quel punto Julia capirà di aver bisogno di una mano extra sul lavoro.

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen è gelosa del rapporto che si è creato tra Kiros ed Enoa e teme che sia quest’ultima il motivo per cui il suo ragazzo si sia rifiutato di fuggire con lei dalla Guinea. Carmen cerca di parlare con la domestica, ma riceve una risposta piuttosto inaspettata e molto brusca. Inés e Angel cercano un modo per sbarazzarsi di Alicia. Nel presente, Julia rompe con Sergio, ma quest’ultimo si vendica chiedendole un’ingente somma di denaro: sono le spese che lui pretende per uscire dalla società. Julia ovviamente non ha quei soldi, data la situazione finanziare dell’azienda…











