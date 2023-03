Un altro domani/ Anticipazioni 13 marzo: Kiros svela perché ha deciso di sposare Enoa

Un altro domani, anticipazioni puntata 13 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 13 marzo, ci dicono che Rio Muni è ancora sotto choc per la morte di Alicia. Il suo corpo è stato trovato senza vita in libreria da Ines e ora Angel sospetta che a ucciderla possa essere stata proprio la sua amante. Stando alle prime indagini pare che Alicia si sia tolta la vita, affianco al corpo infatti, su un biglietto, la ragazza ha scritto di non riuscire più a vivere senza l’amato al suo fianco. Nella colonia molti non si capacitano del suicidio e a smuoverli sopraggiunge un’altra notizia: Victor, il figlio di Ventura, è accusato di alto tradimento e ricercato dalla guardia coloniale.

Carmen invece è sempre più disperata per l’imminente matrimonio tra il suo amato Kiros ed Enoa, Kiros decide così di raggiungerla e dire una volta per tutte la verità sul perché ha deciso di sposare Enoa: la ragazza è rimasta in cinta di un uomo bianco che l’ha abbandonata, questo avrebbe portato il padre e la tribù a ripudiare la giovane così, Kiros, ha deciso di sposarla. Carmen, senza parole, apprezza la sincerità e il gesto di Kiros verso Enoa ma, tra loro, è ugualmente finita.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 13 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che, Patricia, vedendo suo figlio in lacrime per la tragica morte di Alicia si offre di organizzarne la veglia in casa sua. Per quanto riguarda Julia invece dopo aver assistito al bacio tra Tirso e Olga, è profondamente triste. A sollevarle il morale arriva Elena che fa di tutto per confortala, l’amica le consiglia comunque di rivelare i suoi sentimenti a Tirso.

Julia rivela di credere di aver perso troppo tempo dietro a Sergio, cosa di cui ora si pente, mentre avrebbe dovuto confessare già da tempo i suoi sentimenti a Tirso. Olga e Tirso invece vivono un forte momento d’ansia e preoccupazioni: dopo le rivelazione della madre, Erik, è improvvisamente scomparso, che sia scappato? I due si mettono subito a cercarlo. Maria invece trova finalmente la forza di confessare a sua madre di essere un ragazzo trans.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani l’intera colonia è stata scossa da una tragica notizia: è stato trovato in libreria, il corpo senza vita, di Alicia. Angel e Ines sono sollevati dalla notizia: sono riusciti a togliere di mezzo la diabolica ragazza ma, comunque, qualcosa li preoccupa: chi l’ha uccisa? Victor, nel frattempo, si scontra con suo padre: non vuole che gli indigeni vengano armati contro la colonia, Ventura però, più furbo, lo anticipa, scopre il suo ricatto e non esita a ribaltare le accuse, lo incastra e accusa di alto tradimento. Victor è costretto alla fuga, nel tentativo di scappare dal suo destino.

Carmen continua non accettare il matrimonio tra Kiros ed Eona ma, decide di voltare pagina una volta per tutta e concentrarsi su Victor che però, dopo l’accusa di altro tradimento è introvabile. Julia invece sembrava sul punto di rivelare una volta per tutte i suoi sentimenti a Tirso ma, l’albergatore, sembra voler evitare l’argomento anche perché, ormai, Olga ha un posto nel suo cuore. Julia vede Tirso e Olga baciarsi e ci rimane molto male.











