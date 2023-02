Un altro domani/ Anticipazioni 15 febbraio: Enoa, qualcosa la preoccupa? E Carmen…

Un altro domani, anticipazioni puntata 15 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 15 febbraio, ci dicono che a Rio Muni, la preoccupazione per Enoa cresce considerevolmente. Carmen è assolutamente convinta che la domestica non sia molto in forma, che abbia bisogno di un controllo medico. Enoa deve avere qualcosa di grave, altrimenti non si spiegano alcuni suoi comportamenti, quindi Carmen cerca di fare tutto il possibile per aiutarla. Tuttavia, la serva si dimostra molto restia: non vuole fare la sua parte, e non solo con Carmen. Il malessere di Enoa preoccupa anche Kiros che, insieme alla figlia di Francisco, cercano di indagare più a fondo. Succede, però, qualcosa di inaspettato quando la domestica, in preda all’angoscia, sparisce e di lei non si hanno più notizie. Cosa le è accaduto? Perché ha agito in quel modo?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 15 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Inés e Ángel devono affrontare la complessa ossessione di Alicia, disposta a ferire il giovane se necessario. Dopo il tentativo di seduzione smascherato proprio da Angel, quest’ultimo ha raccontato immediatamente a Inés quello che è successo. La moglie di Ventura capisce quindi che Alicia rappresenta un pericolo, e deve essere allontanata per sempre dalle loro vite. Anche a costo di usare metodi non proprio ortodossi. Per questo motivo suggerisce al suo giovane amente di creare un problema sul lavoro alla rivale. Uno stratagemma che indurrà il marito a licenziarla, senza farsi scrupoli. Il piano di Inés sappiamo che funzionerà. Ma lei e Angel potranno mai essere al sicuro dalle mire ossessive della ragazza? O si presenteranno nuovi problemi?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia si è presa un periodo di riposo dopo il crollo che ha avuto sul lavoro, e ha affidato ad Elena il controllo dell’azienda – anche se la sua decisione non è stata accolta molto bene dagli altri dipendenti. Erik sembra aver capito che dietro l’account di Dani ci sia Maria, e ora la ragazza teme che lui possa rivelare tutto e distruggere così la sua amicizia con Chloe. A Rio Muni, Carmen ha sciolto ogni dubbio sentimentale su Kiros, sicura che lui la ami davvero. Tuttavia si presentano nuovi problemi che minano il loro piano di fuga: Enoa si comporta in modo strano ultimamente. Cosa le sta succedendo? Sarà solo distrazione sul lavoro? Victor, all’oscuro dei piani di Carmen e Kiros, pensa a un modo per smascherare suo padre Ventura, intenzionato ad armare gli indigeni della colonia…

