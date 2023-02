Un altro domani/ Anticipazioni 14 febbraio: Victor vuole smascherare Ventura!

Un altro domani, anticipazioni puntata 14 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 14 febbraio, ci dicono che Julia, dopo le vertigini subite a causa delle lunghe ore di lavoro in azienda, decide di prendersi qualche giorno di ferie, su consiglio di Elena. La figlia di Diana capisce di aver dovuto affrontare un gran numero di emozioni in pochissimo tempo, quindi ha bisogno di raccogliere le forze per poi tornare a lavoro. In ogni caso, per prendersi quella pausa, devi decidere a chi lasciare gestire il negozio. Una scelta che, ovviamente, non è stata ben accolta dal resto dei suoi dipendenti. Maria, nel frattempo, ha una terribile paura che Erik riveli la vera identità di Dani a Chloe perché questa confessione spezzerebbe per sempre la loro amicizia. Quale sarà la decisione che prenderà finalmente il nipote di Tirso?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 14 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen ha finalmente smesso di avere dubbi sui sentimenti di Kiros. I due sono consapevoli che, se vogliono vivere una vita insieme, devono portare a termine il loro piano di fuga. Víctor, nel frattempo, è completamente ignaro dei piani della coppia mentre continua a essere determinato a smascherare le intenzioni di suo padre Ventura per liberare, una volta per tutte, la Guinea.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia ha lasciato Sergio, ma lui, per ripicca, le ha chiesto un’ingente somma di denaro per uscire dalla società. La giovane imprenditrice non ha ovviamente tutti quei soldi a disposizione, quindi comincia a lavorare giorno e notte per cercare di guadagnare più possibile. Il problema è che Julia finisce poi per risentirne di salute; sviene in orario di ufficio, e viene soccorsa da Elena, che la invita a prendersi un periodo di riposo per evitare ulteriori problemi.

A Rio Munì, invece, Carmen ha dei dubbi sentimentali su Kiros poiché teme che tra lui ed Enoa ci sia del tenero – e ciò spiegherebbe il rifiuto di lui a scappare insieme. Enoa, invece, è sempre più distratta sul lavoro e viene continuamente rimproverata da Patricia, che minaccia di licenziarla. Carmen cerca di parlare con la domestica sua amica, ma riceve una reazione inaspettata. Inoltre, Inés e Angel sono preoccupati per il comportamento instabile di Alicia, dopo che quest’ultima ha tentato di sedurre il giovane, quindi pensano a un piano per liberarsi di lei.

