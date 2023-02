Un altro domani/ Anticipazioni 16 febbraio: Julia stressata da Diana, conosce Leo

Un altro domani, anticipazioni puntata 16 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 16 febbraio, ci dicono che Julia è al ritiro spirituale, ma non riesce a rilassarsi come vorrebbe. E lei avrebbe bisogno di meritato riposo dopo lo stress accumulato in bottega! La colpa è di sua madre Diana e di Leo, un ragazzo che conosce lì, che le rivela di essere uno psicologo. Diana ha deciso di prendersi un periodo di relax per calmare i nervi dopo il divorzio da Oscar. Tuttavia la convivenza tra madre e figlia non sarà facile! Infatti il santone Jorge impone loro assoluto silenzio, ma le due non rispetteranno le regole. In officina, intanto, Olga ed Elena prendono una decisione improvvisa che non riusciranno poi a gestire. Quando ordinano una partita di vernice da un nuovo fornitore, le due non immaginano minimamente che questa scelta potrebbe non rivelarsi quella giusta per l’attività dell’azienda. E il guaio è dietro l’angolo.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 16 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Ventura inizia ad avere meno fiducia in Ángel da quando l’operazione con la famiglia Suárez è andata male inaspettatamente. Alicia quindi decide di abbandonare il suo piano di vendetta per dare una mano al ragazzo. Questo imprevisto ovviamente costringe Angel e Inés a mettere da parte il loro progetto per sbarazzarsi di Alicia, dato che avevano in mente di farla licenziare da Ventura con l’inganno. Il malessere di Enoa preoccupa Carmen e Kiros che cercano di indagare più a fondo. Succede, però, qualcosa di inaspettato quando la domestica, in preda all’angoscia, sparisce e di lei non si hanno più notizie.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia si è presa un periodo di riposo dopo il crollo che ha avuto sul lavoro, e ha affidato ad Elena il controllo dell’azienda – anche se la sua decisione non è stata accolta molto bene dagli altri dipendenti, specialmente da Olga che teme un licenziamento. Julia, però, le rassicura che non sarà così. Quest’ultima, intanto, è a un ritiro spirituale per rilassarsi, ma lì vi trova anche sua madre Diana. Erik sembra aver capito che dietro l’account di Dani ci sia Maria, e ora la ragazza teme che lui possa rivelare tutto e distruggere così la sua amicizia con Chloe. A Rio Muni, Carmen ha sciolto ogni dubbio sentimentale su Kiros, sicura che lui la ami davvero. Tuttavia si presentano nuovi problemi che minano il loro piano di fuga: Enoa si comporta in modo strano ultimamente…

