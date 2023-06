Un altro domani/ Anticipazioni 16 giugno 2023: Julia influencer per lanciare la sua nuova linea

Un altro domani, anticipazioni puntata 16 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 16 giugno, ci dicono che Tirso si scusa finalmente con Julia per averla accusata di aver scritto gli articoli. Nonostante tutto, tra loro non è cambiato nulla e la loro amicizia resta invariata. E mentre Tirso continua la sua storia con Olga, la figlia di Diana si scopre sempre più interessata a Leo. È una cosa che sua madre sospettava e che, con il passare del tempo, non ha fatto altro che ricevere conferme. Dopo le pressioni di Diana e il tentativo ridicolo per diventare un’influencer al fine di promuovere il suo workshop, Julia prende una decisione drastica. In cosa consiste? Trasferirsi altrove e lasciare casa a sua madre!

Dani, invece, chiede a Erik di parlare con Elena per un motivo ben preciso. Inoltre, Cloe e Dani hanno un’idea per poter lanciare la nuova linea di accessori sfruttando la popolarità che Julia sta avendo sui social. Funzionerà questo progetto? Il problema sarà ora dirlo alla diretta interessata!

Un altro domani, anticipazioni di oggi 16 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia decide di appoggiare l’idea dell’amica Elena, e per farlo dovrà mostrare la versione migliore di se stessa online: solo così potrà essere una brava influencer. È l’unico modo, per il momento, per poter lanciare la linea di accessori che lei ha in mente. Ma sarà una strada molto difficile da intraprendere. Riuscirà a realizzare il suo sogno? Intanto Tirso consiglia a Julia e Leo di approfittare della loro sintonia per partecipare insieme a un torneo. Accetteranno di lanciarsi in questa nuova sfida?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia capisce di essere interessata a Leo, mentre la sua amicizia con Tirso è a un bivio. Quest’ultimo, intanto, deve anche tenere a bada Erik, il cui rapporto non va più così bene perché non accetta che suo zio abbia una relazione con sua madre Olga.

A Rio Muni, Ventura è furioso con Victor dopo che lui lo ha oltraggiato davanti a tutti i soci. Il potente uomo d’affari giura di fargliela pagare. Carmen è molto preoccupata per la situazione dell’amico, che da quando è uscito di prigione è letteralmente cambiato, e inizia a temere per la sua vita. Kiros riceve il sostegno dei suoi colleghi operai che appoggiano la sua volontà di mettersi a studiare per emanciparsi. Linda rivela ad Angel fin troppi dettagli del suo progetto di rilevare il Rio Club, convinta di potersi fidare di lui. E invece si scopre che il ragazzo l’ha rivelato a Inés. Il problema è però un altro: per realizzare il suo sogno, Linda dovrà chiedere il sostegno di Patricia.

