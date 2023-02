Un altro domani/ Anticipazioni 17 febbraio: Maria, punto di non ritorno con Erik

Un altro domani, anticipazioni puntata 17 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 17 febbraio, ci dicono che Julia è al ritiro spirituale, ma la sua situazione si complica sempre più a causa di mamma Diana, anche lei al santuario, che non le dà tregua. Il lato positivo è la presenza dello psicologo Leo, che le rende la permanenza più piacevole. Grazie a lui, la giovane Infante riesce a confidarsi sui suoi problemi e trova una spalla su cui contare, tant’è che gli racconterà tutto quello che le è successo nella sua vita, fin dal giorno in cui ha scoperto di essere la figlia di Carlos Cruz (mandando all’aria le sue nozze) e non di Oscar, come invece aveva sempre pensato. Dal canto suo, Leo riuscirà ad ascoltarla e tra i due si stabilisce un legame di fiducia che non lascerà indifferente il dottore…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 17 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che per Maria è arrivato il momento della verità: Erik ha scoperto la verità sulla sua identità sessuale, e come dietro al profilo di Dani c’era proprio lui. Tuttavia, queso segreto rischia di essere scoperto da altri. Maria infatti teme che il nipote di Tirso possa rivelare, da un momento all’altro, tutto quanto a Chloe, mettendo a rischio la sua amicizia con lei. La reazione di Erik, invece, sarà l’opposto: lui prometterà a Maria che non farà outing nei suoi riguardi, però gli consiglia di rivelare la verità a Elena, ovvero l’unica persona che non giudicherà mai il suo vero modo di essere. Maria seguirà il suo prezioso consiglio? Fatto sta che il suo segreto sarà sempre più difficile da mantenere…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia è in ritiro spirituale ma qui vi incontra Diana, anche lei al santuario per cercare di rilassarsi dopo il suo stressante divorzio da Oscar. In quel luogo di relax e spiritualità, Julia fa la conoscenza di Leo, uno psicologo, con il quale riesce a confidarsi. Elena, incaricata di gestire l’azienda, prende una decisione che non porta a conseguenze positive. A Rio Muni, Ventura non è per niente contento del lavoro di Angel dopo il loro ultimo affare, mentre il giovane e Inés pensano a un piano per far licenziare Alicia e allontanarla dalla loro vita. Enoa è sparita e c’è grande apprensione; Carmen e Kiros si danno da fare per rintracciarla, cercando anche di capire il motivo dietro il suo malessere.

