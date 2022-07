Un altro domani/ Anticipazioni 18 luglio: Agustina è stata uccisa? Carmen sospetta…

Un altro domani, anticipazioni puntata 18 luglio: Agustina è stata uccisa!

Le anticipazioni di Un altro domani del 18 luglio svelano che il dottore che ha dichiarato la morte di Agustina rivela a Carmen ulteriori dettagli sull’autopsia: l’uomo è sicuro che la tata non sia deceduta per un malore, ma il suo cuore potrebbe essersi fermato a causa di uno scambio dei farmaci che le sono stati somministrati. Carmen a quel punto di mette a indagare e, grazie all’aiuto di una delle cameriere, ha i suoi primi sospetti su chi possa essere il colpevole, e risponde al nome di Patricia Godoy. Del resto non è neanche la prima volta che la donna cerca di ostacolarla e di trarne vantaggio…

Intanto, Tirso ha molti problemi economici, e ne discute con Julia, che alla fine preferisce far organizzare l’inaugurazione della sua bottega alla madre Diana. La sua decisione, però, porterà sia vantaggi che svantaggi.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: il lutto di Carmen, Agustina è morta

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Agustina esala l’ultimo respiro e muore tra le braccia di Carmen. La ragazza è disperata, e decide di accompagnare il feretro della donna in Spagna. come avrebbe voluto. La perdita della sua tata getta la giovane in un grande stato di angoscia e dolore dal quale sembra impossibile uscirne. Patricia è senza scrupoli, ed è l’unica a trarne vantaggio da questo terribile lutto.

Julia purtroppo non riesce ad aprire il laboratorio perché la licenza tarda ad arrivare, quindi per tirare in alto il morale dei suoi dipendenti organizza un party. Tirso non può aiutarla perché un controllo di lavoro lo obbliga a tenere l’attività chiusa per diversi giorni. I sospetti cadono dunque su Diana, che fin dall’inizio ha ostacolato la figlia Julia. Intanto Ribero pensa ancora a Maria che ha baciato Cloe. E, arrabbiato, compie il malsano gesto di rivelare ai suoi amici che la giovane si è innamorata della sua fidanzata.

