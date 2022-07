Un altro domani/ Anticipazioni 15 luglio: Augustina muore, il dolore di Carmen

Un altro domani, anticipazioni puntata 15 luglio: Augustina muore tra le braccia di Carmen

Le anticipazioni di Un altro domani del 15 luglio svelano che Augustina muore tra le braccia di Carmen. La ragazza è disperata, e decide di accompagnare il feretro della donna in Spagna. La perdita della sua tata getta la giovane in un grande stato di angoscia e dolore. Patricia, senza scrupoli, è l’unica a trarne vantaggio da questo lutto.

Julia purtroppo non riesce ad aprire il laboratorio: la licenza tarda ad arrivare e per tirare in alto il morale dei suoi dipendenti organizza un party. Tirso non può aiutarla perché un controllo di lavoro lo obbliga a tenere l’attività chiusa per diversi giorni. I sospetti cadono su Diana. Ribero pensa ancora a Maria che ha baciato Cloe. Arrabbiato, rivela accidentalmente ai suoi amici che la giovane si è innamorata della sua fidanzata.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Julia ottiene la licenza

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia scopre che Mario è il proprietario della rimessa, ma l’uomo non ha intenzione di cederla la licenzia. Inoltre ammette di essere stato lui a sabotare i macchinari, a mandarle i comunicati minatori e a invitarla a lasciare il paese. Tirso decide di intervenire e conoscendo come comportarsi con Mario; spera che almeno il suo intervento possa fargli cambiare parere. Lui alla fine si convince, ma a una condizione…

Carmen è tornata a lavorare in fabbrica e scopre che Patricia, in sua assenza, ha preso il controllo di tutto. La ragazza è furiosa e si sfoga col padre, che era già al corrente di tutto, e oltretutto difende la sua amante. Ines è preoccupata per Angel che per dimenticarla, sta passando molte ore a ubriacarsi al Rio Pub. Quando Francisco chiede a Patricia se ha rubato il progetto a Carmen, la donna non lo nega e ammette di averne approfittato in sua assenza. Mentre passeggia con Carmen, Augustina viene colta da un malore…

