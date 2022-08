Un altro domani/ Anticipazioni 19 agosto: la vera storia di Mario, Julia scopre che..

Un altro domani, anticipazioni puntata 19 agosto: Julia scopre la vera identità di Mario

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 19 agosto rivelano che le indagini di Julia sulla misteriosa Mia Yako giungono alla conclusione. La giovane scopre che l’ordine in bottega proviene in realtà da Mario, che le rivela di essere stato molto amico di sua nonna Carmen e di averla anche amata in passato. L’anziano le racconta alcuni dettagli sulla sua vita, e le spiega di aver deciso di aiutarla dopo aver notato l’incredibile somiglianza tra Julia e Carmen.

In Nuova Guinea, invece, Angel, dopo aver chiuso con Alicia spezzandole il cuore, si riavvicina a Ines, e i due riprendono la loro relazione clandestina. Intanto Victor tenta di riconquistare Carmen, la quale però non è interessata. E di nascosto da suo padre Francisco, partecipa a una cerimonia indigena…

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Kirso licenziato da Francisco

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen apprende da Mateo che suo padre gli nasconde altre cose. E non sarebbe neanche la prima volta. Francisco finge ancora che in fabbrica il lavoro vada tutto bene, sebbene le tensioni tra gli operai siano all’ordine del giorno. Inoltre, Francisco licenzia Kirso perché si è avvicinato fin troppo a sua figlia. Carmen, dal canto suo, accetta questa scelta, a patto però di non avere più un altro vigilante: la giovane non potrebbe accettare un altro uomo al posto del ragazzo che ama per sorvegliarla giorno e notte. E Francisco accetta questa sua richiesta.

Dopo accurate indagini, Julia giunge alla conclusione che il nome Mia Yaco, la donna misteriosa che le ha fatto l’ordine, non le è del tutto estraneo: si tratta infatti dell’autrice di un libro che aveva trovato rovistando tra le cose di Carmen e Carlos. A quel punto, Julia crede di avere tutti i pezzi del puzzle per capire chi si nasconde dietro l’acquirente misteriosa.

