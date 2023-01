Un altro domani/ Anticipazioni 19 gennaio: Diana dichiara guerra a Oscar

Un altro domani, anticipazioni puntata 19 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 19 gennaio, ci dicono che Julia, dopo essere stata depressa per diversi giorni dalla separazione dei suoi genitori, sembra accettare la loro decisione. Appena superate quelle paure, la giovane ha cominciato a vedere Sergio e Tirso con occhi diversi. Cosa sta succedendo esattamente? Julia è oltretutto furiosa con Sergio che ha letto il suo diario senza il suo permesso. Quel che è certo è che questi eventi faranno riflettere molto la ragazza a proposito della sua relazione. Diana, invece, è completamente determinata a dichiarare guerra a Óscar. La madre di Julia non vuole nemmeno parlargli prima del suo imminente ritorno in Cina ed è pronta ad andare in tribunale per iniziare una battaglia legale. Mario, in un momento delicato, si apre con Diana e le fa sapere qualcosa che non ha rivelato a nessuno. Automaticamente le cose cambiano.

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 19 gennaio, ci dicono che Carmen crede fermamente che Víctor abbia scoperto la sua storia d’amore con Kiros. Qualcuno li ha spiati, il domestico ne è sicuro, ma non sa bene chi potrebbe essere. La figlia di Francisco, invece, non vede altre alternative: deve essere per forza Victor. In questo modo si spiegherebbe lo strano comportamento del fidanzato. In realtà le cose potrebbero essere ben altre. Victor, infatti, ha appena scoperto qualcosa di altrettanto sorprendente su Ventura e, dopo un confronto con Inés, non sa se parlarne con il diretto interessato. Ma è davvero questo il motivo del suo comportamento complicato e strano?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, le cose tra Julia e Sergio vanno sempre peggio. I due non solo litigano in bottega per via delle iniziative che lui prende con Olga, senza neanche interpellarla, ma il fidanzato non sembra proprio capire il suo stato d’animo. Infatti Julia è in crisi perché i suoi genitori stanno divorziando e non sa ancora bene come prendere la notizia. Da un lato sente di voler appoggiare Oscar e la sua relazione con Lian, dall’altra non capisce perché Diana non voglia parlare con il marito e cercare insieme una soluzione amichevole.

A Rio Muni, Linda dà dei consigli “focosi” ad Alicia su come conquistare Angel, ma il ragazzo non sembra interessato. Victor, invece, scopre che Ventura sta armando gli indigeni per scatenare una rivolta nella colonia. E oltretutto capisce che Inés sapeva ogni cosa, ma non ha mai parlato con nessuno finora. Intanto, Carmen e Kiros continuano a vedersi di nascosto, ma il ragazzo sospetta che qualcuno possa averli scoperti…











