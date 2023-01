Un altro domani/ Anticipazioni 2 gennaio: Carmen torna da Victor? C’è un inganno…

Un altro domani, anticipazioni puntata 2 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 2 gennaio, ci dicono che Elena si rifiuta di tornare al suo lavoro nella bottega di Julia. Pertanto, costringe la figlia di Diana a cercare un’altra persona per ricoprire quella posizione. È allora che nasce l’idea di poter assumere Olga, ma Julia non si fida molto di lei. Sergio finisce per convincerla di metterla in prova nonostante Tirso non veda di buon occhio questa nuova assunzione. Maria, poi, si incontra con Julia per un consiglio: è pronta a dire la verità a sua madre, anche se ha abbastanza paura che la sua reazione non sarà quella che si aspettava. Come reagirà la madre di Maria? E se riceverà, invece, una sorpresa?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 2 gennaio: Tancredi stupisce Matilde!

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 2 gennaio

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen, sotto consiglio di Kiros, accetta di riprendere il suo impegno matrimoniale con Victor ma non è del tutto sincera! Infatti con questa mossa, la figlia di Francisco spera di sviare i sospetti di Patricia. Carmen e Victor sono in realtà pronti a iniziare una nuova vita, ma non possono farlo e inoltre, se vogliono vedersi di nascosto, devono evitare di commettere gli stessi errori del passato. Carmen ha anche un confronto con Patricia in cui mette chiaro e tondo le sue intenzioni: lei riprenderà la sua relazione con Victor, ma in cambio dovrà tornare in fabbrica e cederà le azioni che il padre Francisco le ha sottratto in passato ma che, in teoria, spettavano a lei. Con le spalle al muro, la dark lady non dovrà fare altro che accettare i suoi compromessi…

Terra amara/ Anticipazioni 2 gennaio: Zuleyha e Mujgan, un brutto incidente

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Ventura annuncia a Patricia la decisione di farle concorrenza e la dark lady non la prende molto bene. La donna è consapevole del potere di Ventura, quindi intima a Carmen di rinunciare al suo progetto e le ribadisce che l’unico modo di saldare il debito della sua famiglia è quello di sposare Victor. Ma la ragazza è ancora indecisa: non ama Victor, il suo cuore appartiene a Kiros. Parlandone con Kiros, Carmen ha un’idea…

Oscar, il padre putativo di Julia, si presenta a casa della ragazza, ma non è solo: insieme a lui c’è Lian, una sua socia di origine asiatica, che lui presenta come sua socia in affari. Unico problema è la comunicazione: la donna infatti parla solo la lingua della sua nazione d’origine, e conosce l’inglese. Oscar spiega poi a sua figlia che lui e Lian dovranno partecipare a delle riunioni di affari a Madrid. Mentre Julia e Sergio accolgono l’uomo e la donna con calore, Diana reagisce malamente all’arrivo del marito, tant’è che si comporta in modo strano quando sua figlia decide di invitare entrambi a cena. Le stranezze continuano poiché Diana farà in modo che Oscar e Lian cerchino un posto in cui stare altrove, non volendoli sotto lo stesso tetto di sua figlia. I due ospiti si troveranno così a chiedere a Tirso aiuto, il quale offrirà loro un posto in cui stare nel suo albergo.

Beautiful/ Anticipazioni 2 gennaio: Katie e Carter legano tra loro, le Logan dubbiose

© RIPRODUZIONE RISERVATA