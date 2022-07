Un altro domani/ Anticipazioni 20 luglio: Tirso aiuta Julia, Sergio è in agguato

un altUn altro domani, anticipazioni puntata 20 luglio: Tirso aiuta Julia

Le anticipazioni di Un altro domani del 20 luglio svelano che Julia si dà da fare per organizzare il party per l’apertura della sua bottega. Il suo entusiasmo, però, non è dei migliori quando scopre che Sergio e Diana non saranno presenti alla festa. Per sollevarle un po’ il morale, Tirso la aiuta e decide di prendere in mano la situazione. In città, intanto, dopo la confessione del fidanzato che ha accidentalmente sbandierato il bacio di Cloe a Maria, si diffonde la voce di una possibile storia tra le due. A peggiorare le cose, gli abitanti cominciano a prendere in giro le dirette interessate.

In Guinea, Carmen cerca di scovare le prove che possano incastrare Patricia, quindi tenta far rivelare a Sibebi quello che ha visto la notte prima che Agustina venisse a mancare. L’inserviente è spaventata e teme ritorsioni, ma Carmen è caparbia e intende arrivare a tutti i costi alla verità.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Carmen accusa Patricia

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen ne è sicura: Agustina non è stata colta da un malore, ma la sua morte è stata causata da Patricia Godoy. Pur non avendo ancora le prove a sua disposizione, la ragazza le punta il dito pubblicamente, un gesto che suo padre Francisco non accetta, e infatti non sembra disposto a crederle.

Tirso ed Elena cercano a tutti i costi la ricevuta del pagamento dell’assicurazione, in modo da poter riaprire l’albergo; Julia scopre però che c’è lo zampino di sua madre Diana, difatti è stata lei ad averla sottratta a Tirso. La giovane quindi la caccia di casa, poi riporta la ricevuta all’amico. Intanto, Julia ha anche dei forti dubbi sull’invitare o meno Sergio alla festa d’inaugurazione della bottega. Un suo gesto potrebbe essere frainteso come un tentativo di riavvicinarsi a lui…

