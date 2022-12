Un altro domani/ Anticipazioni 21 dicembre: Inés crede che la stiano avvelenando…

Un altro domani, anticipazioni puntata 21 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 21 dicembre, ci dicono che Ribero, Cloe e Erik si sono chiariti e sembrano aver risolto i loro fraintendimenti. Alla fine, infatti, Erik decide di restare in città e da suo zio Tirso, scegliendo di non partire, come aveva inizialmente pianificato per non dare più fastidio a nessuno. Julia, invece, non vede una via d’uscita. La giovane annuncia al suo staff in bottega di aver licenziato Elena dato che si erano create troppe tensioni tra loro e non riuscivano più a comunicare tra loro. Anzi, l’amicizia tra le due si è completamente spezzata nelle ultime settimane. L’annuncio di Julia divide i suoi dipendenti, e infatti non tutti sono d’accordo con la sua decisione, che considerano troppo estrema.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 21 dicembre: Vittorio e Matilde in partenza

Nel frattempo, Elena deve rimboccarsi le maniche dopo il licenziamento e trovare un nuovo lavoro, ma la donna è molto sconfortata poiché non si aspettava un simile gesto da quella che considerava sua amica. Tuttavia, la ricerca del lavoro si preannuncia più difficile del previsto. In bottega, invece, le tensioni aumentano quando Julia affida a Sergio tutti gli incarichi che prima venivano svolti da Elena. Per lui è ovviamente un duro colpo.

Terra amara/ Anticipazioni 21 dicembre: Hunkar e Demir fanno pace grazie ad Azize

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 21 dicembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Inés è convinta che qualcuno la stia lentamente avvelenando, motivo per cui continua ad avere un malessere dietro l’altro. La moglie di Ventura inizialmente pensa che la colpa sia di Patricia Goody e che la dark lady non perda occasione per togliere di mezzo chiunque la ostacoli. Così chiede alla domestica Enoa di tenerla d’occhio. Successivamente, Angel si incontra con Alicia alla quale confida di aver chiuso con Ines. La giovane libraria non lo dà a vedere ma è ovviamente contenta di aver tolto di mezzo la sua rivale in amore. Intanto, Francisco tenta invano di far riappacificare Carmen e Victor, che dopo una brutta discussione hanno deciso di troncare il loro fidanzamento. I tentativi dell’uomo, però, si riveleranno vani perché sua figlia non ha nessuna intenzione di tornare insieme a lui, specialmente dopo gli ultimi avvenimenti.

Beautiful/ Anticipazioni 21 dicembre: un'alleanza con Sheila? Deacon è dubbioso

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia, messa alle strette, licenzia Elena e giustifica la cosa come un tentativo di salvare la loro amicizia: solo non lavorando più insieme potranno forse recuperare il loro rapporto. Inés, invece, confessa a Ventura di essere stata lei a rubare i documenti nella cassaforte e di aver poi incolpato Angel – quest’ultimo, poi, rompe con lei. Carmen si dichiara a Kiros, dicendogli di averlo respinto per paura che la loro relazione potesse creargli un pericolo; infatti una persona fidata le aveva raccontato che in passato l’amore tra una donna bianca e un uomo di colore aveva già causato un disastro in colonia. Poi, la ragazza decide di rimandare la sua partenza, per restare accanto a lui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA