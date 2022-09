Un altro domani/ Anticipazioni 21 settembre: Ventura ha segreti? Patricia scopre…

Un altro domani, anticipazioni puntata 21 settembre: momenti difficili per Tirso

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 21 settembre, ci dicono che Tirso non sta vivendo un periodo facile, sia personale che sentimentale. Il fatto che suo nipote Erik sia arrivato in città ha complicato le cose. Il ragazzo, a più persone, ha confessato che suo padre è in carcere, motivo per cui la gente vuole tenere Tirso il più lontano possibile. Inoltre, l’albergatore deve affrontare una forte accusa che ha mosso Mario, riferendosi al nipote Erik. Come se non bastasse, María inizia ad avere seri sospetti su Tirso e sul nipote.

Julia e Sergio, nonostante abbiano festeggiato una festa per il loro divorzio, hanno passato di nuovo la notte insieme. I due si impegnano a non dire nulla a Diana per impedirle di mettere di nuovo il naso nei loro affari. A sospettare dei due è però Elena.

Un altro domani, anticipazioni puntata 21 settembre: Patricia sospetta di Ventura e scopre che…

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen, incoraggiata da Don Francisco, non ha altra scelta che iniziare a organizzare il matrimonio. Inoltre, vuole che Victor partecipi attivamente. Nonostante tutto, ci sono alcune complicazioni con un ordine in officina, che fa sì che Victor debba essere assente. Ángel, dopo lo strano incontro con Ventura, si comporta in modo strano con Inés. La donna inizia quindi a sospettare che ci sia sotto qualcosa di grave, e non ha tutti i torti.

Sembra che il ragazzo sia coinvolto in alcuni loschi traffici di Francisco, e anche Patricia comincia a insospettirsi. La donna è tenace, e non intende fermarsi davanti a niente. Neanche di fronte alle minacce del marito. Quindi incarica il suo scagnozzo Jonas di indagare e scoprire di più sulle merci trasportate.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, il rapporto tra Víctor e Carmen in crisi a causa dell’eccessiva presenza del ragazzo in fabbrica. Il giovane, per cercare di salvare questa situazione, prende una decisione molto drastica, pensando di fare solo del bene alla figlia di Don Francisco. Alicia, intanto, intende passare molto più tempo con Ángel con una scusa ben precisa: farsi vedere in pubblico in coppia, perché pensa che così potrà recuperare, una volta per tutte, il suo amore. Il giovane, però, è contrario all’idea.

Sergio e Julia hanno divorziato, ma ora vanno più d’accordo di prima. Non litigano e hanno più complicità. I due, inoltre, hanno intenzione di annunciare la notizia con una festa. Diana è senza parole dopo aver sentito l’idea di sua figlia.











