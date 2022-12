Un altro domani/ Anticipazioni 23 dicembre: Julia e Sergio, nuovi litigi

Un altro domani, anticipazioni puntata 23 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 23 dicembre, ci dicono che Julia pensa di aver risolto il problema del licenziamento di Elena. Come? Mettendo Sergio al suo posto. La proposta, però, non è andata bene al resto dei suoi colleghi in bottega. Sostituire Elena è complicato, soprattutto se si tratta di Sergio. Le cose non migliorano poiché il risultato è l’opposto di quello che Julia si aspettava. Nel frattempo, la cognata di Tirso è arrivata in città, suscitando le chiacchiere di tutti. Olga ha deciso di presentarsi senza preavviso per fare una grande sorpresa a Erik, suo figlio. Quando il giovane scopre che la madre è arrivata in seguito a una conversazione con Tirso, si sente molto deluso. Inoltre, crede fermamente che suo zio lo abbia deluso per aver compiuto un’azione così inaspettata. In realtà, Olga è tornata per chiedere al figlio di rientrare a casa con lei, invito che Erik non accetta.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 23 dicembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Inés è convinta che Carmen rifiuta completamente di vedere Víctor, nonostante le suppliche di Enoa, così come quelle di Don Francisco, che la invita a dargli un’altra possibilità. Alla fine, quando Carmen è d’accordo, conferma uno dei suoi peggiori sospetti: è profondamente innamorato di lei, a tal punto che la sua autostima scompare quando la vede. Inés si è accorta che il suo stato di salute, nonostante le cure, non migliora. Anzi, sta peggiorando. A quel punto comincia a sospettare che la causa del suo stato sia in quel cibo che gli viene servito quotidianamente, e la donna inizia a credere che qualcuno la stia avvelenando di proposito. Tuttavia non trova nessuno in grado di ascoltarla…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen ha un’intensa conversazione con suo padre, che cerca di convincerla a restare a Rio Muni e non solo: a riprendere il suo impegno matrimoniale con Víctor. Nonostante tutto, la determinazione di Don Francisco nel volerli rivedere insieme lo porta ad avere un forte confronto con sua figlia. Nel frattempo, a casa Vélez de Guevara, Inés ha subito una nuova ricaduta in termini di salute. È allora che la donna inizia a sospettare che le stia accadendo qualcosa di più grave: già, ma cosa? Ben presto lo scoprirà. Intanto, Ángel è grato per il supporto che Alicia gli ha dato, quindi lo invita a passare una serata con lei, e i due si riavvicinano a discapito di Inés, sempre più isolata da tutti.

