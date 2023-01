Un altro domani/ Anticipazioni 25 gennaio: Julia ha dei dubbi su Sergio

Un altro domani, anticipazioni puntata 25 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 25 gennaio, ci dicono che dopo le continue minacce ricevute attraverso i bigliettini anonimi (cosa di cui Carmen non sa nulla), Kiros non se la sente di esporre la ragazza ad un ulteriore pericolo e, pur consapevole di spezzarle il cuore, le dice di non essere pronto a fuggire con lei. Quindi le chiede del tempo per riflettere al meglio sul da farsi, pur ribadendole che la ama molto. La ragazza incassa il rifiuto, pur non essendo totalmente convinta. Infatti la figlia di Francisco non pensava minimamente di ricevere una risposta del genere. E le sorprese non finiscono qua nel momento in cui Carmen scoprirà il vero motivo per cui Victor ha messo fine alla sua relazione con lei. Prima di questo, Victor troverà nella domestica Enoa una spalla amica in grado di confortarlo.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 25 gennaio: Umberto ci ripensa con Flora

Un altro domani, anticipazioni di oggi 25 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi ci dicono inoltre che il divorzio dei suoi genitori ha dato a Julia molto di cui pensare. La sua relazione con Sergio è al capolinea, ma non se la sente di dargli la colpa, ma allo stesso tempo non vuole continuare a illuderlo, per questo ne parla con Diana. Julia dice a sua madre di avere dei forti dubbi sul suo futuro con Sergio, ma non menziona il fatto di aver iniziato a provare qualcosa per Tirso, dato che ha cominciato a vederlo con occhi diversi dopo averlo visto molto vicino a Olga.

Terra amara/ Anticipazioni 25 gennaio: il terribile errore di Demir

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Inés si ritrova finalmente sola in libreria, ma è completamente sopraffatta di lavoro. Senza un’assistente a darle una mano, ora che Alicia ha deciso di lavorare con Ventura, la donna si sente sola. A quel punto, Inés prende la decisione di dissuadere il marito dall’assumere Alicia, ma Ventura continua a rimanere fermo nella sua decisione. Quello che nessuno immagina è che la sua complicità con Alicia stia crescendo di volta in volta, sempre di più. Allo stremo delle forze, Inés si deciderà ad assumere la persona più insospettabile in modo da poter avere una mano in più in libreria.

Beautiful/ Anticipazioni 25 gennaio: Deacon vuole riconquistare Brooke

Kiros continua a ricevere biglietti minatori che gli intimano di lasciare Carmen; motivo per cui rifiuta di fuggire con lei quando glielo propone. Chloe, ora che Erik sembra finalmente impegnato nella loro relazione, ha realizzato qualcosa di molto concreto: i suoi sentimenti per Dani non fanno parte del passato, come credeva fermamente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA