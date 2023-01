Un altro domani/ Anticipazioni 26 gennaio: Sergio cerca di rimediare con Julia

Un altro domani, anticipazioni puntata 26 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 26 gennaio, ci dicono che Julia non sa come gestire più il suo rapporto con Sergio e alla fine si rende conto del fatto che ha cercato di salvare ad ogni costo la sua relazione solo perché aveva paura di voltare pagina e restare sola. Inoltre c’è anche il fatto che la giovane imprenditrice continua a sentire una forte attrazione per Tirso, l’amico di sempre, che come non mai le è stato vicino in questo periodo. Julia e Sergio discuteranno di nuovo quando lui si metterà in testa di organizzarle una festa a sorpresa per il suo trentunesimo compleanno. Infatti il suo fidanzato pensa che la ragazza si sente solo fortemente stressata per via del lavoro e quindi ha solo bisogno di rilassarsi. E invece le cose non stanno affatto così.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 26 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi ci dicono inoltre che a Rio Muni c’è un duro scontro in famiglia. La fine della relazione tra Carmen e Victor, i quali hanno così rotto l’impegno matrimoniale, non è stata accolta positivamente da Francisco. Infatti padre e figlia discutono per via di come sono finite le cose con Victor, mentre la perfida Patricia continua a incalzare Carmen affinché trovi un altro marito. Nessuno conosce la verità, ossia che la giovane ama Kiros e gli ha appena proposto di fuggire insieme dalla Guinea – proposta che il domestico ha dovuto rifiutare per via delle minacce e biglietti intimidatori che sta ricevendo.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, il divorzio dei suoi genitori ha dato molto di cui pensare a Julia che inizia a riflettere molto bene sulla sua relazione con Sergio, arrivando alla conclusione che sia stata una cattiva idea tornare insieme. Inoltre, Julia comincia a sentirsi attratta da Tirso ed è gelosa della sua vicinanza con Olga – che al mobilificio ha conquistato la fiducia di tutti, incluso Sergio. A Rio Muni, Carmen propone a Kiros di fuggire dalla Guinea per iniziare una vita insieme. Ora che lei e Victor hanno rotto, la ragazza si sente pronta a vivere libera la sua storia d’amore, ma i suoi sogni vengono spezzati quando lui rifiuta di andare con lei, dicendole che forse stanno affrettando i tempi. In realtà, Kiros sta ricevendo dei messaggi intimidatori che gli intimano di lasciare Carmen.

