Un altro domani, anticipazioni 27 giugno: Julia tradita da Sergio rompe il matrimonio

Le anticipazioni di Un altro domani, in onda oggi 27 giugno, rivelano problemi per Carmen. La ragazza viene accusata di essere la responsabile della morte di Dayo, quindi non viene vista di buon occhio da nessuno, né dai bianchi, che non vogliono perdere il loro stato quo, né dai neri perché temono ritorsioni. Francisco è combattuto: da una parte è furioso con la figlia, dall’altra vuole proteggerla dalle leggi ostili.

Julia si è sentita di nuovo tradita da Sergio, che le ha mentito, e arriva al punto di rompere il suo matrimonio. Inoltre gli comunica di non volere più vendere la casa del padre, ma di voler rilevare il laboratorio dove lavorava la nonna e trasformarlo in un’attività commerciale. Avrà bisogno di soldi, ma quando chiede un finanziamento in banca, questo le viene negato.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Dayo viene ucciso

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, nonostante Carmen cerchi di spiegare a Francisco che nella giungla è andata da sola, l’uomo sferra la sua rabbia su Kiros. L’accordo che la ragazza aveva preso con gli indigeni ha suscitato scalpore tra i signori della colonia che hanno perso fiducia nell’imprenditore. Carmen si scusa con Kiros per le violenze che ha subito da parte del padre per colpa sua; lui le dice di stargli lontano perché pur apprezzandola, sa che il mondo non la accetterà mai. Carmen racconta ad Augustina i momenti passati con Kiros, ma la tata la mette in guardia: nella colonia vige la legge che permette a un uomo bianco di avere una relazione con una donna di colore, ma non il contrario. Poi accade una tragedia: Dayo, il capo indigeno, viene brutalmente ucciso e gli operai incolpano Carmen dell’accaduto.

Julia trova nella borsa di Sergio le ricevute dell’albergo dove ha alloggiato nei giorni, facendole prima credere di essersi perso in montagna. Dopo aver cercato invano risposte, la giovane torna a casa e affronta il marito, accusandolo di essere un bugiardo. Mentre stanno guardando un film horror, Cloe si spaventa e Maria all’improvviso la bacia in bocca. La ragazza frastornata esce dalla stanza chiedendo all’amica perché lo abbia fatto.











