Un altro domani/ Anticipazioni 27 marzo: Enoa annulla le nozze con Kiros

Un altro domani, anticipazioni puntata 27 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 27 marzo, ci dicono che Sergio ha chiesto a Julia un’altra possibilità dopo aver scambiato la sua gentilezza per qualcos’altro. La giovane è scioccata e rifiuta la sua proposta di tornare insieme. Sergio, però, non la prende benissimo e fa una scenata. Interviene anche Diana che consiglia al ragazzo di non farsi più vedere per il suo bene, ma Sergio promette che sentiranno ancora parlare di lui – e suona molto come una minaccia! Nel passato, a Rio Muni, A casa di Patricia è tutto pronto per la veglia di Alicia, ma arriva Linda che comunica che Amanda, la madre della defunta ragazza, non parteciperà. Il sospetto è che la donna non voglia assolutamente pensare all’ipotesi del suicidio di sua figlia, dato che, secondo la sua opinione, Alicia viveva felicemente al fianco del suo “fidanzato” Angel…

SONDAGGI POLITICI/ FdI sotto 29%, Schlein al 20%, sale Lega. GPA, solo 27% contrari

Un altro domani, anticipazioni di oggi 27 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che i sospetti di Amanda sono condivisi anche da Linda, che è convinta che Alicia sia stata in realtà uccisa, e che l’assassino sia nella stessa stanza di coloro che sono presenti alla veglia funebre. Un’ipotesi che fa rabbrividire tutti, inclusi Inés e Angel, che certamente sanno qualcosa in più sulla morte di Alicia. Intanto, Carmen aveva deciso di chiudere ogni rapporto con Kiros dato che lui era in procinto di sposare Enoa. Tuttavia accade un colpo di scena quando Enoa annuncia al suo promesso sposo di non voler più convolare a nozze con lui. La domestica ha appreso i sentimenti di Carmen e per lei non sarebbe giusto vivere una menzogna, motivo per cui contatterà chi di dover affinché annulli il matrimonio.

NO ALLA MATERNITÀ SURROGATA/ E diritti del minore: il buon senso di una sentenza scomoda

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia è depressa e si chiede se, dopo la rottura con Sergio, troverà mai qualcuno in grado di amarla quanto lui ha fatto. Elena accetta finalmente Dani come suo figlio. Ribero fa fatica ad accettare la fine della sua storia con Chloe, che l’ha lasciato completamente distrutto. La ragazza cerca di spronarlo ad andare avanti. Nel passato, a Rio Muni, la morte di Alicia sconvolge Inés e Angel. Mentre la moglie di Ventura si chiede cosa sia successo, il ragazzo comincerà a sospettare che la giovane sia stata uccisa proprio dalla libraia. Intanto, Ventura incastra Victor quando capisce che quest’ultimo ha scoperto del suo piano di armare gli indigeni per scatenare una rivolta. Costretto alla fuga per evitare l’arresto, il ragazzo fa sparire ogni traccia. Ventura però sospetta che Carmen lo stia nascondendo, quindi non esita a presentarsi a casa della ragazza e ad avanzare minacce a Francisco.

LEGGI ANCHE:

Hollande: "Macron dialoghi coi sindacati"/ "Francia in piazza perché non ascoltata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA