Un altro domani/ Anticipazioni 22 marzo: Julia e Ribero, quanti problemi di cuore

Un altro domani, anticipazioni puntata 22 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 22 marzo, ci dicono che ci sono problemi di cuore per due dei personaggi della soap spagnola. Julia è rimasta scottata dal rifiuto di Tirso, che ha deciso di iniziare una relazione con Olga. La giovane imprenditrice si è resa conto di essere innamorata del suo amico di sempre, e ora sta veramente male per questo amore a senso unico. Inoltre, dopo la fine della storia con Sergio, Julia comincia a riflettere e a chiedersi se incontrerà mai qualcuno che la ami tanto quanto lui l’ha amata. Che la figlia di Diana nutra qualche ripensamento nell’aver rotto con il suo fidanzato storico? In ogni caso, la protagonista non è l’unica a soffrire pene d’amore.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 22 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Ribero non riesce a superare la sua rottura con Chloe. Il giovane ha la sensazione di aver perso tutto e, inoltre, le era talmente legato che l’averla persa lo ha lasciato completamente vuoto, devastato e distrutto. Chloe, da parte sua, cerca in tutti i modi di fargli capire che ha una sua identità e ciò di cui ha bisogno è iniziare una nuova fase senza dipendere troppo da lui. Inoltre, l’attenzione continuerà a focalizzarsi sugli eventi nel passato, a Rio Muni, con la fuga di Victor. Il ragazzo è ancora latitante, ma Ventura lo sta cercando ovunque, arrivando perfino a bussare alla porta di Francisco: l’uomo d’affari è infatti convinto che Carmen, sebbene abbia lasciato Victor, tenga ancora a lui, motivo per cui lo stia nascondendo per impedirgli l’arresto. Sarà davvero così? Eppure Carmen sembra non sapere nulla su dove si trovi il suo ex fidanzato…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia è sconvolta quando scopre che Tirso e Olga ora sono una coppia. L’albergatore vorrebbe parlare con la sua amica, ma Diana glielo impedisce. Elena accetta finalmente Dani come suo figlio. Nel passato, a Rio Muni, la morte di Alicia sconvolge Inés e Angel. Mentre la moglie di Ventura si chiede cosa sia successo, il ragazzo comincerà a sospettare che la giovane sia stata uccisa proprio dalla libraia, anche se per ora Inés sembra negare il fattaccio. Intanto, Ventura incastra Victor quando capisce che quest’ultimo ha scoperto del suo piano di armare gli indigeni per scatenare una rivolta. Costretto alla fuga per evitare l’arresto, il ragazzo fa sparire ogni traccia. Ventura però sospetta che Carmen lo stia nascondendo, quindi non esita a presentarsi a casa della ragazza e ad avanzare minacce a Francisco.

