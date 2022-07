Un altro domani/ Anticipazioni 7 luglio: il successo di Carmen infastidisce Patricia

Un altro domani, anticipazioni puntata 7 luglio: Carmen ha successo, Patricia è infastidita!

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 7 luglio svelano che Carmen riscuote un grande successo con la vendita dei mobili realizzati da Kiros. Nonostante l’indifferenza della gente iniziale, grazie all’intervento di Augustina, la giovane riesce a recuperare il denaro necessario per pagare la rata a Ventura.

Beautiful/ Anticipazioni 7 luglio: Quinn, confessione shock a Shauna

Al contrario, Patricia viene umiliata dall’usurario a cui dovrebbe vendere la collana ereditata dalla madre. Quando viene a sapere del successo di Carmen va su tutte le furie e promette a se stessa di vendicarsi quanto prima. Maria consiglia a Riberto di chiarire le cose con Cloe.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Julia e Sergio si baciano

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen è fiduciosa: mettendo in vendita i mobili realizzati da Kiros in piazza, riuscirà ad attirare molti clienti. Victor è contrario perché sa che se ci sarà Kiros, un uomo di colore, non saranno ben visti al Rio Club. Carmen comunque non perde le speranze. Intanto, Francisco è all’oscuro di tutto questo e continua a ricevere le minacce da Ventura che anticipando la data di scadenza della rata, gli comunica che sta creando difficoltà al suo debitore. Anche Patricia si dà da fare per racimolare soldi per aiutare Francisco e finisce per chiedere aiuto al padre, che si rivela molto ostile nei suoi confronti.

Una vita/ Anticipazioni 7 luglio: tra Genoveva e Aurelio è scontro aperto

Julia non vuole credere che dietro la manomissione dei macchinari e del blackout in laboratorio possa esserci Sergio, il quale sta facendo di tutto per tornare da sua moglie, ma Elena e a Tirso ne sono ormai certi. I dubbi di Tirso diventano più concreti quando Sergio riesce a farsi ospitare da Diana; e i due, tra una chiacchiera e l’altra, si baciano. Diana rimprovera la figlia di non riuscire a prendere una decisione: se continuerà a fare e disfare la sua vita, non saprà mai cosa vorrà veramente.

LEGGI ANCHE:

TERRA AMARA/ Anticipazioni 7 e 6 luglio: il gesto eroico di Yilmaz cambia tutto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA