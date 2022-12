Un altro domani/ Anticipazioni 9 dicembre: Inés è incinta? La verità è un’altra…

Un altro domani, anticipazioni puntata 9 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 9 dicembre, ci dicono che Inés continua a stare male, ma non intende consultare un medico poiché teme di essere incinta e ciò sarebbe fonte di enorme scandalo a Rio Muni. In realtà il suo malessere ha cause altre cause, ma al momento la donna non può neanche immaginare quali. La sua salute però continua a preoccupare Victor e Ventura, mentre Alicia al momento se ne sta in disparte. Intanto, Carmen è ormai più che decisa a partire per raggiungere sua madre Dolores in Spagna al fine di evitare nuove rappresaglie da parte della sua matrigna Patricia. La povera ragazza non sa che la stessa dark lady ha intercettato le sue lettere, e le sta sostituendo scrivendo parole piene di falsità che rendono triste la ragazza. Carmen, intanto, sta per scoprire altro…

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 9 dicembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che una sera, senza essere vista, Carmen si incontra con Kiros per salutarlo un’ultima volta, ma c’è qualcosa che attira la sua attenzione. La giovane nota infatti uno strano passaggio di operai nella fabbrica di suo padre, e ciò la porta a recarsi in fabbrica. Lì viene avvisata di qualcosa di sconvolgente. La Guardia Coloniale sta effettuando una perquisizione e comunica a Carmen che la fabbrica non è più di proprietà di suo padre Francisco. La notizia la sconvolge: cos’è successo? Angel, invece, non si arrende, e si reca da Inés perché vuole scoprire che cos’ha la donna, ormai chiusa in casa da giorni. Ventura e Victor, però, lo tengono a distanza e non gli permettono di vederla. Tutta questa segretezza troverà ben presto una risposta…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, l’albergo di Tirso è in evidente difficoltà economica. La sua clientela si sta avvicinando a un altro locale, e inoltre è abbastanza stanca dell’inefficienza di Erik, che combina più guai che altro. A quel punto l’albergatore deve prendere una decisione, vale a dire licenziare suo nipote. Prenderà davvero questa scelta? Poi, una sera, Tirso riesce a convincere Julia a venire a cena con lui, e in questo modo la giovane ha ancora l’occasione di riposarsi e staccare un po’ dal lavoro. Ed è proprio questo l’argomento della loro conversazione a tavola.

Quella che all’inizio doveva essere una serata innocente finisce per essere un disastro e rompere in maniera irreversibilmente il fidanzamento di Víctor e Carmen. Infatti durante l’evento succede qualcosa che convince entrambi quasi a rompere le loro promesse, e la decisione che prenderanno sarà irreversibile… Inés, intanto, deve fare i conti non solo con il suo complicato stato di salute ma, come se non bastasse, anche con la possibilità di essere visitata da un medico. In questo modo la donna scopre qualcosa che potrebbe complicargli molto la vita.











