Un altro domani/ Anticipazioni 9 febbraio: Carmen, scontro con Enoa

Un altro domani, anticipazioni puntata 9 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 9 febbraio, ci dicono che Enoa è piuttosto distratta negli ultimi tempi, e Carmen sospetta che sia per via di Kiros. Quando la giovane Villanueva tenta di indagare a fondo e capire il motivo della sua sbadataggine, la domestica finisce per risponderle anche male, intimandole di farsi gli affari suoi perché non sono amiche e lei può risolvere i suoi problemi da sola. La reazione di Enoa stupisce Carmen, e le tensioni tra le due salgono. In realtà, la figlia di Francisco non ha tutti i torti perché la domestica è innamorata di Kiros, ma ad insinuare i suoi dubbi circa l’infedeltà del ragazzo è Linda.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 9 febbraio: Matilde dimentica Tancredi per..

Già alla festa, la vicina pettegola aveva notato come i due fossero parecchio vicini, e Carmen ne era parecchio gelosa… Mentre Patricia e Ventura continuano a cospirare alle spalle di tutti, Carmen si decide ad affrontare Kiros per chiedergli se tra lui ed Enoa c’è davvero del tenero, dato che lui si era rifiutato di fuggire dalla Guinea insieme a lei. Nel frattempo, Inés e Angel cercano di trovare un modo per sbarazzarsi di Alicia, ma quest’ultima gioca di nuovo con astuzia e minaccia Inés di raccontare a Ventura della sua relazione col giovane. In questo modo, la diabolica ragazza riesce a farsi riassumere.

Terra amara/ Anticipazioni 9 febbraio: Yilmaz riceve la lettera di Zuleyha, ma...

Un altro domani, anticipazioni di oggi 9 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia alla fine ha preso la decisione di lasciare Sergio, lui, però, reagisce in modo del tutto inaspettato. Infatti, a sorpresa, le chiede indietro i suoi soldi e li pretende subito per uscire dalla società. Julia è completamente colta alla sprovvista dato che non ha quella cifra che lui richiede! Inoltre la figlia di Diana sa che Sergio conosce benissimo la situazione finanziare dell’azienda, quindi reputa quest’azione meschina.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Linda insinua in Carmen il dubbio che tra Kiros ed Enoa ci sia qualcosa, dopo che le due li hanno visti abbracciati a una festa. Inés è preoccupata per Angel che trascura i suoi studi per gli affari di Ventura. Ma la libraia ha altro anche a cui pensare: le continue mire di Alicia sul giovane. Nel presente, Julia lascia Sergio, ma non sa che questa sua decisione avrà delle brutte conseguenze per lei. Chloe, infine, ha il pretesto per porre fine alla sua storia con Erik quando lui le dà buca. Maria e Ribero tengono d’occhio le mosse di Chloe e studiando il momento giusto per avvicinarsi a lei, ciascuno con l’intento di conquistarla.

Beautiful/ Anticipazioni 9 febbraio: Finn, reazione furiosa con Jack

© RIPRODUZIONE RISERVATA