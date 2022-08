Un altro domani/ Anticipazioni puntata 30 agosto: Carmen decide di fuggire con Kiros

Un altro domani, anticipazioni 30 agosto: Victor o Kiros?

Le anticipazioni della soap opera Un altro domani di oggi, martedì 30 agosto 2022, ci rivelano che Julia è felicissima di poter tenere in vita il laboratorio. La sua idea di dipingere motivi africani sui mobili, attrae molto una famosa arredatrice di Madrid. Leticia infatti propone a Julia di diventare socie e di spostare la bottega nella capitale spagnola assumendo una nuova squadra di professionisti. Julia è consapevole che questo è l’unica strada da intraprendere per poter restituire i soldi alla madre, ma se da una parte riuscirà a riconsegnare il prestito a Diana, dall’altra Ribero, Elena e tutti i suoi attuali dipendenti rimarranno di nuovo senza un’occupazione. Carmen decide di fuggire con Kiros e coronare il loro sogno d’amore, ma per non far ricadere su di loro nessun sospetto, Carmen farà credere a Francisco e Patricia di voler sposare Victor e mentre tutti sono occupati a preparare la festa di fidanzamento, i due amanti si danno alla fuga.

Un altro domani, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un altro domani Francisco chiede a Carmen di sposarsi con Victor e le racconta che in passato ha chiesto un’ingente somma di denaro a Ventura che purtroppo a tutt’oggi non è riuscito a restituire. Per evitare che il magnate possa fare del male a lui e alla sua famiglia, Carmen deve sacrificarsi sposando Victor, in questo modo riuscirà a sistemare il dissesto finanziario. Carmen accusa il padre di non essere stato capace di gestire i soldi guadagnati con la fabbrica, ma di averli sperperati nel gioco delle carte e in investimenti sbagliati e ora vuole considerarla solo un affare per i suoi interessi. La ragazza non ha nessuna intenzione di sposare Victor e tanto meno di anteporre gli affari del padre alla sua felicità. Francisco per punire la figlia le vieta di presentarsi in fabbrica fino a quando non accetterà la sua proposta. Patricia è furiosa con Francisco che per incassare l’assicurazione ha dato fuoco alla fabbrica. Per questo gesto è stato condannato un operaio che grazie alla testimonianza di Carmen è stato poi scagionato da ogni accusa. Patricia per evitare che Carmen raccontasse la verità e mandasse in prigione il padre è riuscita a far ricadere la colpa su un’altra persona, ma ora è stanca delle menzogne che le sta raccontando Francisco e messo con le spalle al muro, lo obbliga a dirle tutta la verità. Francisco le racconta che sta subendo molti ricatti da parte di Mateo, anche questa volta Patricia decide di prendere l’iniziativa.

Julia deve restituire il prestito alla madre, ma i soldi non li ha, purtroppo la realizzazione dei mobili si sta rivelando un fallimento. In un momento di rabbia e sconforto licenzia Riberto ed Elena per solidarietà verso l’amico, lascia il suo incarico. Rimasta sola, Julia si ubriaca e si sfoga demolendo il laboratorio di mobili. La mattina riceve la visita di Leticia, una nota proprietaria di un negozio d’arredamento a Madrid. Sergio l’ha contattata e le ha mostrato un mobile realizzato e dipinto da Julia. La donna ne è rimasta estasiata e ha chiesto alla ragazza di incontrarsi perché ha intenzione di fare un grande ordine. Alicia entrando nella biblioteca, scopre Angel e Ines baciarsi. I due amanti sono terrorizzati, se la ragazza parlasse, sarebbe la loro fine. Angel la rincorre per metterla a tacere. Julia dopo essersi scusata con Ribero ed Elena li riassume nel laboratorio. Con l’incendio in fabbrica, Francisco ha perso una buona parte del materiale e delle attrezzature. Ha bisogno di un nuovo finanziamento e decide di chiederlo di nuovo a Ventura. L’uomo all’inizio rifiuta, poi sceglie di soccorrere l’amico ma a una condizione: entro la fine della settimana Carmen deve sposare Victor.

