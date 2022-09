Un altro domani/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Francisco si sente in colpa…

Un altro domani, anticipazioni puntata 6 settembre

La anticipazioni di Un altro domani di oggi, martedì 6 settembre 2022, ci rivelano che Julia da quando ha scoperto di essere incinta sta vivendo un periodo molto stressante. Ha deciso di seguire il consiglio di Elena, di prendersi del tempo per ragionare sul da farsi. Prima di tutto deve dire a Sergio che presto diventerà padre, poi c’è da dare la notizia alla madre che si è insediata nel suo appartamento e infine c’è Tirso. Anche Maria ha un grosso problema da risolvere, non sa se continuare a ingannare Chloe facendosi passare per Dani o mettere fine a questa sceneggiata. A Rio Muni si è diffusa la notizia del fidanzamento tra Victor e Carmen, il Ventura però vorrebbe ufficializzare la cosa anche in fabbrica davanti a tutti gli operai in particolare Kiros. Carmen non è d’accordo ma l’intervento di Patricia la costringe a comportarsi diversamente. Kiros non vuole più avere attorno Carmen, si sente tradito, ma la ragazza lo ha fatto per salvargli la vita. Chi sta male è Francisco, a causa dei debiti che ha contratto e al suo vizio per il gioco, ha condannato la figlia all’infelicità, inoltre ci sono anche le azioni societarie, la scelta di cederle a Patricia non lo convince.

Un altro domani, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Un altro domani Victor chiede a Carmen di sposarla, Kiros la sta aspettando per fuggire insieme, ma il senso di responsabilità inducono Carmen ad accettare la proposta di matrimonio. Kiros si allontana dispiaciuto mentre le ragazza piange disperatamente. In verità la ragazza è stata costretta ad accettare l’anello di fidanzamento di Victor perché Patricia l’ha ricattata. Difatti la donna ha scoperto che Carmen aveva intenzione di lasciare la colonia con il suo innamorato. Non conosce la sua identità, ma ha intimato alla ragazza di non rifiutare la proposta di Victor altrimenti una volta individuato chi fosse il suo spasimante, lo avrebbe fatto uccidere. Carmen per salvare la vita a Kiros ha accettato di sposare Victor.

Julia è incinta e non sa cosa fare, mentre cerca di trovare una soluzione, piomba in casa Diana dicendole che ha bisogno di stare con lei per un lungo periodo perché sta facendo lavori di ristrutturazione in casa. Chloe invia un messaggio a Dani perché vorrebbe raggiungerlo a Madrid e conoscerlo di persona. In realtà non sa che Dani è Maria e per lei la situazione si sta complicando, difatti inventa una scusa per giustificare l’impossibilità di non potersi incontrare. Diana scopre che a restituirle il prestito è stato Sergio ma Julia ancora non l’ha ringraziato mandando su tutte le furie la madre. Ventura accoglie in casa Alicia che deve rivelargli qualcosa sulla moglie. L’uomo le dice che è dispiaciuto che si sia lasciata con Angel e le promette che parlerà con il ragazzo. Alicia per ora preferisce tacere sulla relazione segreta tra Ines e Angel e attende se l’intervento di Ventura possa riportare Angel da lei. Francisco è rammaricato, non può fare a meno di pensare di aver venduto la figlia. Patricia lo rassicura che non c’era altra scelta e lo informa che prenderà il comando dell’azienda e gli chiede di cederle le quote di Carmen così da diventare la maggiore azionaria. Francisco non vuole cedere le azioni della figlia, ma la compagna gli fa notare che una volta sposata, le azioni di Carmen andranno ad incrementare il patrimonio dei Ventura. Tirso è nervoso, confida a Elena di essere andato da Julia e di averle aperto il cuore.

Nella soap Un altro domani Carmen confida a Enoa di non essere innamorata di Victor ma il suo cuore appartiene a un altro uomo che per non causarle problemi preferisce mantenere segreto. Purtroppo è un amore impossibile e proibito. Patricia trova nella borsa del figlio una calza da donna e gli chiede a chi appartiene. Angel inventa una storia che viene subito smascherata dalla madre, poi visto la reticenza del figlio a svelare l’identità della misteriosa donna, Patricia chiede al figlio di non mettersi nei guai, come se già avesse intuito che si tratta di una relazione pericolosa. Julia confida a Elena di essere incinta e il bimbo è di Sergio, ma ancora non è al corrente. Elena le consiglia di prendere tempo.











