Un amore all’improvviso/ Su Canale 5 il film con Margo Harshman (17 giugno)

Un amore all’improvviso va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 17 giugno, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica PixL Entertainment la quale si è occupata anche della distribuzione che avvenuta esclusivamente in ambito televisivo. La regia di questo film è stata affidata a Bradford May, il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Joelle Sellner e Robert Ripley, il montaggio è stato realizzato da Maury Shessel, le musiche della colonna sonora sono state composte da Robert Irving Silvio Amato. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Margo Harshman, Steve Talley, Samantha Figura, Brittany Underwood, Catherine Mary Stewart e Jack Wagner.

Un amore all’improvviso, la trama del film

Ecco la trama di Un amore all’improvviso. Diana è una giovane e talentuosa avvocatessa di New York che dovrà ben presto rivedere le proprie mira e soprattutto i propri programmi futuri. Un giorno riceve la terribile lettera che la informa della morte del suo amato zio Hug con il quale ha trascorso gran parte della sua adolescenza. Si vede quindi costretta a fare ritorno nella cittadina dove ha vissuto per tanti anni non solo per presenziare i funerali ma anche soprattutto per occuparsi di questioni relative all’eredità del suo defunto zio. Infatti la donna è stata informata di come lo zio le abbia lasciato in eredità metà della sua azienda vinicola e metà delle sue piantagioni di vino. Una volta arrivata sul posto e soprattutto dopo aver smaltito la rabbia il dolore per la perdita di una persona cara, dovrà recarsi all’interno del notaio a cui è stato affidato il testamento. La lettura del testamento si dimostrerà a dir poco traumatica per la donna la quale scoprirà che l’altra metà dell’azienda vinicola e delle piantagioni è stata data a Seth, il quale solo era il principale aiutante dello zio ma anche soprattutto l’ex fidanzato della stessa Diana.

La cosa più interessante del testamento che peraltro farà arrabbiare sia la stessa Diana che anche Seth è il vincolo imposto dallo zio per consentire ad entrambi di entrare in possesso della propria quota di eredità. Infatti entrambi dovranno collaborare in maniera ottimale per riuscire a portare in porto il raccolto e quindi la vendemmia. Entrambi sono piuttosto arrabbiati per questa richiesta in quanto è impone una collaborazione tra due persone che si sono lasciate in ragione di enormi disagi dal punto di vista della gestione della loro relazione sentimentale. Ora i due dovranno collaborare al meglio che riuscite a portare avanti il sogno del loro amato zio e soprattutto per fronteggiare i tentativi del vicino di casa Grant il quale ha tutto l’interesse di fare in modo che il raccolto vada a male in maniera tale che lui possa subentrare ed acquisire l’azienda vinicola di quello che era il suo principale competitor. All’inizio le cose tra i due non andranno nel migliore dei modi ma poco alla volta si renderanno conto di essere ancora innamorati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA