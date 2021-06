Un amore improvviso/ Video, su Canale 5 il film con Margo Harshman (28 giugno)

Un amore improvviso va in onda nel daytime pomeridiano su Canale 5 che punta sul genere leggero oggi, 28 giugno 2021, a partire dalle 16.50. Si tratta di un film sentimentale del 2017 per la regia di Bradford May e distribuito da PxL Entertainment. Nel cast fanno parte Margo Harshman e Steve Talley. Altre pellicole sentimentali dirette dallo stesso regista sono: Le sorelle dello sposo – Un amore a ciel sereno – Ossessione matrimonio.

Nel 2003 ha diretto la serie tv NCIS – Margo Harshman è un’attrice prodigio, inizia a otto anni a recitare prima in teatro e poi a comparire nelle pubblicità. Il successo le arriva tra il 1999 e il 2003, quando interpreta Tawny Dean, nella serie – Disney Channel Even Stevens – andata in onda sul canale Diney Channel. Steve Talley viene conosciuto dal pubblico un po’ in ritardo, dapprima interpreta ruoli secondari in film e serie tv, poi arriva il successo nel 2006 interpretando la parte di Dwight Stifler in – American Pie: Nudi alla meta. Si tratta di una serie cinematografica di grande successo e, Talley recita al quinto capitolo. L’anno seguente interpreta il medesimo ruolo nel sequel – American Pie Presents: Beta House.

Un amore improvviso, la trama del film

La protagonista del film Un amore improvviso è una giovane avvocatessa di New York, Diana Armstrong interpretata dall’attrice Margo Harshman. Dopo la morte dello zio, la donna si vede costretta a tornare nella casa dove ha trascorso la sua infanzia. Difatti l’uomo ha lasciato in eredità alla nipote, la metà dell’azienda vinicola di sua proprietà. L’altra parte spetta a Seth Vincent, interpretato dall’attore Steve Talley, come segno di gratitudine per essersi occupato del defunto per molti anni della sua vita. In tutta questa storia non c’è niente di straordinario a parte che l’assistente dello zio di Diana non è altro che il suo ex fidanziato.

Chissà se lo zio lo ha fatto di proposito, ma il testamento parla chiaro, per ottenere l’eredità i due giovani devono portare a termine la vendemmia costringendoli a lavorare insieme per diverse settimane. Pur di non perdere il possesso del “Golden Range Winery & Vineyard”, entrambi saranno intenzionati a superare ogni riluttanza, accettando con qualche riserva, di esaudire l’ultimo desiderio del defunto Hug.

Fin da subito il rapporto non è pacifico, e non mancano i dissapori lasciati addosso di ognuno per la storia sentimentale giunta a termine, ma decidono di mettere da parte l’orgoglio e ogni attrito perché in agguato c’è un altro grave problema da risolvere: insieme dovranno unire le loro forze per combattere un nemico comune. Il loro rivale, nonché vicino di casa Grant Gerritson, interpretato da Jack Wagner, è determinato a far perdere ai giovani tutto il loro raccolto, gli metterà i bastoni fra le ruote e contribuirà a minare il loro instabile rapporto.

Video, il trailer del film “Un amore improvviso”





