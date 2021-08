Un amore stellato, Rai 1/ Un film per la televisione che ha molto da raccontare

Un amore stellato riempie il pomeriggio di oggi, 7 agosto 2021, su Rai 1 a partire dalle ore 16.45. Si tratta di una pellicola del 2018 di produzione tedesca dove sentimento e cucina si uniscono per creare una commedia romantica dal sapore agro-dolce. La regia è di Jurij Neumann, il cast è formato da: Diana Amft, un’attrice tedesca conosciuta anche in Italia per aver partecipato a importanti serie tv trasmesse nel nostro Paese quali – Un caso per due – e – Squadra Speciale Cobra 11 -. Il protagonista maschile è Stephan Luca, in 11 anni di carriera ha fatto 6 film alcuni sono: – Api assassine, Incendio su Berlino, La mia pazza avventura nella giungla e Un bacio una promessa.

Un amore stellato, la trama del film

E ora leggiamo la trama di Un amore stellato. Un ristorante di lusso e una trattoria per puro caso hanno lo stesso nome, un critico gastronomico a causa di questa omonimia fa confusione e gratifica con una stella la trattoria, mentre il ristorante rinomato perde credibilità con la critica negativa nei suoi confronti. Questa situazione sconvolge le vite dei due chef, da una parte c’è Rufus del ristorante stellato che perde da un giorno all’altro il suo prestigio, dall’altra c’è Antonia detta Toni che si trova a gestire una situazione a lei inconsueta.

Toni è abituata a cucinare per la classe operaia che la gratifica per i suoi piatti naturali e genuini cucinati secondo tradizione, Rufus invece prepara piatti gourmet per gente aristocratica dai palati sofisticati. Adesso Toni vede entrare nel suo locale persone dal ceto sociale alto, questo a causa della recensione positiva fatta dal critico gastronomico, la donna però non è contenta di questa storia e cerca di ricorrere ai rimedi. Rufus per riconquistare la sua credibilità, sfida Toni a partecipare a una gara culinaria che dovrebbe essere trasmessa in televisione, un duello tra i fornelli dove vede lo scontro tra la cucina gourmet e la cucina casalinga. Toni accetta la sfida e i due proprietari di ristoranti si danno da fare per vincere la gara. In un’atmosfera così accesa e competitiva, si inserisce un inatteso colpo di fulmine che lancia frecce su Toni e Rufus.

La giovane donna cede al fascino di Rufus, da parte sua l’uomo è interessato a riconquistare la sua fama da grande chef, ma la stella della guida gastronomica è importante solo in parte, perché in questa storia sta prevalendo il sentimento che con il passare dei giorni sente aumentare nei riguardi di Toni.



