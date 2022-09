Un bacio/ Su Rai 2 il film con Valentina Romani e Leonardo Pazzagli

Un bacio, film di Rai 2 diretto da Ivan Cotroneo

Un bacio va in onda su Rai 2 oggi, 1° settembre, a partire dalle ore 23.50. Il film, tratto dall’omonimo romanzo dello stesso regista Ivan Cotroneo, è una commedia romantica, girata nel 2016 e rappresenta il terzo lungometraggio del regista.

Nel cast ci sono Rimau Grillo Ritzberg, nei panni di Lorenzo; Valentina Romani in quello di Blu; Leonardo Pazzagli, che riveste il ruolo di Antonio. Completano il cast Susy Laude, Thomas Trabacchi, Laura Mazzi e Sergio Romano.

Un bacio, la trama del film

In Un bacio Lorenzo ha 16 anni, è gay e ha perso entrambi i genitori in un incidente stradale. Vive in un orfanotrofio di Torino ma viene improvvisamente adottato da Stefania e Renato, che vivono a Udine, quindi il ragazzo inizia qui la sua nuova vita. Negli anni Lorenzo ha imparato a difendersi dalle brutture del mondo, isolandosi in un mondo immaginario dove fantastica di avvenimenti che non esistono: ad esempio immagina di essere accolto trionfalmente nella sua nuova classe, invece quando entra è solo salutato con un coro di “frocio”. Nella stessa classe ci sono anche Blu, una ragazza molto introversa e amante della scrittura, che è emarginata dal resto dei compagni perché considerata di facili costumi.

E poi c’è Antonio, molto bravo negli sport ma considerato dagli altri ritardato perché si isola sempre, ancora sconvolto dalla morte del fratello avvenuta qualche anno prima. Antonio ha una cotta per Blu mentre Lorenzo confida alla ragazza di sentirsi molto attratto da Antonio. I rapporti dei tre ragazzi con il resto della classe sono molto tesi, tanto che viene addirittura aperta una pagina Facebook contro Lorenzo ma lui accoglie la cosa con una certa ironia.

Quando un’altra compagna di classe organizza una festa e non invita Antonio, Lorenzo e Blu decidono di organizzare una contro-festa privata, solo loro tre, durante la quale girano un video nel quale raccontano i segreti delle tre ragazze più popolari della classe nonché di un atleta che gioca in squadra con Antonio e che lo tratta molto male. Il giorno dopo i tre saltano la scuola, per far calmare le acque post video, e vanno a Roma per una giornata di divertimento e shopping vintage. Sono tesi anche i rapporti con le famiglie.

In particolare Blu è molto protettiva nei confronti della madre, che vorrebbe fare la scrittrice, e intercetta tutte le lettere di rifiuto delle case editrici che le arrivano, per non fargliele leggere. In questo modo la ragazza scopre che la mamma tiene anche un blog, nel quale racconta i suoi rapporti familiari, e in particolare critica la figlia, tanto che fra lei e Blu scoppia una violenta discussione. Il giorno dopo le compagne di classe vandalizzano l’aula per dare la colpa a Blu e la vicenda finisce in rissa, tanto che la preside decide di sospendere la ragazza, dandole la colpa di tutto. Intanto i tre amici vanno al fiume, dove Lorenzo tenta un approccio fisico con Antonio il quale scappa via sconvolto e coglie l’occasione per dichiarare a Blu il suo amore ma la ragazza gli dice di voler stare con il suo fidanzato Gio che studia in un’altra città.

Dopo qualche giorno, Lorenzo va a chiedere scusa ad Antonio per quello che è successo ma inaspettatamente fra i due scatta un bacio. Il giovane atleta è molto turbato per aver ricambiato l’approccio dell’amico e si lascia contagiare dai pregiudizi dei compagni di squadra, arrivando a picchiare Lorenzo un giorno che il ragazzo va a trovarlo in palestra.

Blu, invece, riceve una visita di Gio e i due fanno l’amore, poi la ragazza gli chiede se gli è mancata e il fidanzato come risposta le dice di non aver fatto altro che guardare il loro video, facendole così scoprire che la famosa notte che le è valsa la sua cattiva fama è stata ripresa dagli amici che l’hanno fatta ubriacare per poi stuprarla. Dietro suggerimento della madre, Blu decide di andare alla polizia a denunciare tutto e qui viene a sapere che Antonio, non riuscendo a gestire il fatto di aver baciato Lorenzo, ha preso una pistola e lo ha sparato in classe, davanti a tutti, uccidendolo. Ai funerali di Lorenzo, qualche giorno dopo, è presente tutta la scuola tranne Antonio, che è in carcere, e Blu, troppo addolorata per tutto quello che è accaduto.

