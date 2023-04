Un fidanzato per mia moglie/ Commedia italiana oggi sabato 8 aprile su Rai 3

Un fidanzato per mia moglie, film di Rai 3 diretto da Davide Marengo

La commedia tutta italiana Un fidanzato per mia moglie andrà in onda nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 aprile, su Rai 3 a partire dalle ore 15,05. La pellicola vede protagonista l’iconico duo della nostra televisione Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. La regia del film Un fidanzato per mia moglie è firmata dal direttore artistico di origini napoletane Davide Marengo, film-maker di numerose serie tv Rai come Il commissario Manara e Sirene. Questo non è il primo film cinematografico in cui la coppia comica ha collaborato: la loro prima apparizione nelle sale è infatti datata nel lontano 1999 con E allora mambo!

Questo duo comico ha inoltre preso parte anche a produzioni internazionali come Asterix alle Olimpiadi, in cui hanno recitato al fianco di grandi stelle dello spettacolo, tra cui Gérard Depardieu e Alain Delon. In questo lavoro compare un altro importante duo comico, quello composto da Alessandro Besentini e Francesco Villa, più conosciuti semplicemente come Ale e Franz, e la poliedrica comica, cabarettista, conduttrice televisiva e radiofonica Geppi Cucciari.

Un fidanzato per mia moglie, la trama del film

Qui di seguito la trama della commedia italiana Un fidanzato per mia moglie, un film che andrà in onda nel primo pomeriggio di oggi, sabato 8 aprile, dalle ore 15,05 su Rai 3. La storia è quella di Camilla (Geppi Cucciari), una ragazza sarda che decide di lasciarsi alle spalle tutta la sua vita, amiche e lavoro come speaker in una radio, per trasferirsi nella grande Milano e sposare Simone (Paolo Kessisoglu), che lavora in un concessionario automobilistico. In breve tempo il loro matrimonio entra in una profonda crisi, ed è proprio l’uomo a decidere di volersi separare.

Simone non riesce a trovare il coraggio di dichiarare le sue intenzioni alla moglie Camilla, e decide così di ingaggiare un noto playboy (Luca Bizzarri), soprannominato “il falco”, affinché riesca a sedurre la donna e la convinca a lasciarlo. Quando però l’uomo si accorge che sta per perdere sua moglie, capisce finalmente di essere ancora molto innamorato di lei, e decide infine di volerla riconquistare in ogni modo.











