Un gioioso Natale / Su Rai 1 la pellicola romantica con Tianna Nori, oggi 25 dicembre 2023

Nel pomeriggio di Natale di Rai 1, alle 15.45 andrà in onda il titolo televisivo Un gioioso Natale. La pellicola catalizzerà l’attenzione del pubblico dell’emittente ammiraglia della televisione pubblica ed è di genere commedia romantica. La produzione è stata curata in Canada nel 2019, per una durata pari a circa un’ora e mezza.

La regia è stata curata dalla statunitense Marita Grabiak, che ha diretto una lunga serie di film dedicati alla magia del Natale come Due cuori e un tesoro e Un amore scolpito nel ghiaccio.

Il Cast: Tianna Nori, protagonista di Un gioioso Natale

Il ruolo da protagonista in Un gioioso Natale è stato assegnato a Tianna Nori, vista anche in I delitti del lago, The Demolisher e The Sublet. Con l’attrice ha collaborato Chad Connell, interprete canadese che si è fatto notare in altri lavori come Abandon – Misteriosi omicidi, Sotto assedio – White House Down, Shadowhunters – Città di ossa e Steel, oltre a varie serie televisive. Presente anche Chris Violette, oltre a Karen Waddell, Erica Deutschman e Richard Nash.

La trama di Un gioioso Natale

La trama del film Un gioioso Natale si focalizza sull’amicizia tra Lauren e Colleen, entrambe appassionate dello spirito natalizio. Dopo una lunga gavetta, le due donne sono convinte di aver trovato un lavoro ottimale operando in un servizio di consulenza natalizia. Lauren e Colleen agiscono allo scopo di migliorare le festività della gente e organizzano gli eventi riservati ai nobili inglesi della famiglia Anderson. Lauren conosce casualmente il primogenito della famiglia, James.

Tuttavia, il ragazzo pensa soltanto agli affari e sembra ignorare completamente la magia natalizia, seppur Lauren non abbia alcuna intenzione di demordere. La ragazza vuole farlo innamorare dello spirito del Natale e le due amiche si danno da fare per migliorare ulteriormente la situazione. Le emozioni non mancano e si manifestano anche tramite i legami tra le singole persone, dando vita a un racconto natalizio dagli scenari intriganti.

