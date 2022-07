Un giorno in Pretura, 2 luglio/ Processo a Galioto: assolto per morte Beau Solomon

Un giorno in Pretura, puntata 2 luglio su Rai 3: la morte di Beau Solomon

Nella seconda serata di oggi, sabato 2 luglio 2022, alle ore 23.15 andrà in onda una nuova puntata in replica di Un giorno in pretura. La storica trasmissione di Rai3 dedicherà l’appuntamento alla morte di Beau Solomon, giovane studente 19enne americano giunto nella Capitale per un corso universitario di poche settimane. Nella notte tra il 30 giugno ed il primo luglio del 2016 il ragazzo finì nel Tevere perdendo tragicamente la vita. L’episodio dedicato al caso dello studente americano ed al processo a carico di Massimo Galioto, senzatetto 40enne, prende il titolo di “Quando il destino uccide” e ripercorre le tappe del caso che, per certi aspetti, è destinato a restare senza soluzione.

La storia di Beau Solomon ruota davvero tutta attorno al destino: era appena un bambino quando gli fu diagnosticata una rara forma di cancro che però affrontò con estrema forza e numerosi trattamenti di chemioterapia e interventi chirurgici. “E ha superato tutto questo”, commentò il fratello Jack. La sua storia aveva fatto il giro degli States, prima del suo arrivo in Italia per motivi di studio, segnato però dalla sua tragica morte a poche ore dal suo arrivo a Roma.

Un giorno in pretura: come e dove seguirlo in tv e streaming

Un giorno in Pretura nella puntata odierna ripercorrerà le tappe del giallo, quando una tranquilla e affollata notte romana fu squarciata dalle urla. Un giovane americano, Beau Solomon, è appena caduto nel Tevere. I testimoni raccontano di aver assistito ad una lite tra il ragazzo ed un gruppo di senzatetto che campeggiano proprio sotto un ponte. Sarà uno di loro, Massimo Galioto, a sedere sul banco degli imputati con l’accusa di omicidio volontario.

La testimone chiave e principale accusatrice fu la fidanzata dell’epoca, ma può davvero essere considerata credibile? Nei primi due gradi di giudizio, nonostante rischiasse l’ergastolo, Galioto è stato assolto “perché il fatto non sussiste”. I giudici dell’Appello scrissero nelle motivazioni: “Quando viene commesso un delitto il compito della Giustizia è di individuarne il responsabile non un responsabile”. Il contatto tra Solomon e Galioto, a loro dire, non fu possibile provarlo.

La puntata di oggi 2 luglio di Un giorno in pretura andrà ad intrecciare la tragica storica di un giovane studente americano appena giunto in Italia e quella altrettanto tragica della vita dei senzatetto nella Capitale. L’appuntamento con Un giorno in pretura potrà essere seguito su Rai 3 oggi 2 luglio ma in realtà è già disponibile per la visione in streaming (cliccando qui) trattandosi appunto di una replica. In alternativa, durante la messa in onda televisiva, Un giorno in pretura potrà essere visto anche in live streaming su RaiPlay, sia via web da pc che apposita app ufficiale gratuitamente scaricabile su tablet e smartphone così come su smart tv.

