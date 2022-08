Un giorno in Pretura, 27 agosto: morte Mauro Guerra/ Processo al maresciallo Pegoraro

Un giorno in Pretura, puntata 27 agosto su Rai 3: omicidio Mauro Guerra

Anche questa sera torna l’appuntamento con la trasmissione Un giorno in Pretura, il programma in onda questo sabato 27 agosto 2022 su Rai3 a partire dalle ore 23.30 circa. Roberta Petrelluzzi, in questo appuntamento che andrà in onda in replica e che è stato già trasmesso nella seconda serata del 6 novembre dello scorso anno, ripercorrerà le tappe salienti dell’omicidio di Mauro Guerra nell’episodio chiamato, non a caso, “La guerra di Mauro”, per un triste gioco di parole.

E’ una calda mattina del 29 luglio 2015 quando Mauro Guerra, 32 anni, muore a Carmignano di Sant’Urbano, in provincia di Padova. Mauro è un ragazzo che negli ultimi tempi ha dato vari segni di disturbo mentale tali da creare qualche preoccupazione. La mattina della sua morte si presentano alla sua porta i Carabinieri del posto per cercare di convincerlo a recarsi in ospedale. Marco Pegoraro, il nuovo comandante, ha deciso di sottoporlo a Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso) ritenendo Mauro Guerra pericoloso.

Nonostante il tentativo di convincerlo a sottoporsi a dei trattamenti psichiatrici, Mauro Guerra si rifiuta con forza. Inizia così un vero e proprio inseguimento tra il ragazzo, vestito solo con un paio di boxer ed a piedi nudi e uno dei carabinieri intervenuti. Un braccio di ferro che si concluderà in maniera drammatica: Mauro sarà ammanettato, coinvolto in una colluttazione e successivamente ucciso con un colpo di pistola all’addome che non gli darà scampo. Ad esploderlo è il Maresciallo Marco Pegoraro. Il militare ha agito in uno stato di necessità, o ha abusato del suo ruolo? I processi hanno tentato di fare luce e proprio su questo aspetto si concentrerà Un giorno in pretura nell’appuntamento odierno. Se il primo processo per omicidio colposo a carico del maresciallo Pegoraro si è concluso con una assoluzione, in sede civile, come scrice Padovaoggi.it in un articolo dello scorso febbraio è stato riconosciuto responsabile e dovrà versare alla famiglia del 32enne la somma di 260mila euro.

Le varie tappe del caso di Mauro Guerra saranno analizzate nel corso della puntata di Un giorno in Pretura del 27 agosto 2022











