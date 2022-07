Un giorno in Pretura, 30 luglio: omicidio Lavdije Kruja/ Processo a Franco Vignati

Un giorno in Pretura, puntata 30 luglio su Rai 3: l’omicidio di Lavdije Kruja

Nella seconda serata di oggi, sabato 30 luglio 2022, torna il consueto appuntamento con la cronaca nera ed i processi relativi ai principali casi di crimini accaduti in Italia: Un giorno in pretura. La storica trasmissione di Rai3 vede alla conduzione Roberta Petrelluzzi che a partire dalle ore 23.35 ci guiderà nella nuova puntata stagionale dal titolo “Delitto sul Po”. La puntata che vedremo non è inedita poiché già trasmessa il 23 ottobre dello scorso anno ed andrà a ricostruire il caso dietro la morte di Lavdije Kruja, detta Dea, badante albanese di 41 anni.

Alessandro Daniello, chi è/ Strage delle Fontanelle, quinto uomo: si offrì da Milano

La donna era in procinto di prendere la nazionalità italiana quando fece perdere le tracce la mattina del 30 maggio 2016 da San Colombano al Lambro, in provincia di Pavia. Il suo corpo senza vita sarà rinvenuto dieci giorni dopo la sua misteriosa scomparsa nel fiume Po, all’altezza di Piacenza. La vittima, come emerse dall’autopsia, era stata uccisa con un colpo di arma da fuoco alla nuca.

Vincenza Esposito/ Chi è l'istigatrice della Strage delle Fontanelle

Un giorno in pretura: come e dove seguirlo in tv e streaming

Accusato del delitto di Lavdije Kruja, stasera al centro di Un giorno in pretura, fu l’ex assessore leghista di Chignolo Po, Franco Vignati. Con la vittima, più giovane di lui di 22 anni, l’uomo aveva avuto una relazione sentimentale. Fu proprio lui l’ultima persona ad averla vista viva. La mattina stessa della sua scomparsa, infatti, aveva accompagnato Dea a vedere un capannone industriale nel quale forse avrebbe potuto farla lavorare in seguito ad una raccomandazione. Si trattava di una vera proposta o quella fu solo l’occasione per far cadere la donna in una trappola poi rivelatasi mortale? Un giorno in pretura ripercorrerà l’intera vicenda di cronaca dopo la condanna in Cassazione dello scorso febbraio a 25 anni a carico dell’uomo.

Addolorata Spina, chi è/ La mente che cercò vendetta nella Strage delle Fontanelle

La puntata di Un giorno in pretura di oggi 30 luglio 2022 sarà possibile vederla in tv, sintonizzandosi su Rai3, a partire dalle ore 23.35 ma sarà visibile anche in live streaming attraverso la piattaforma di RaiPlay. In questo modo, dunque, in contemporanea alla messa in onda televisiva il programma potrà essere visto anche in live streaming da pc accedendo dal sito ufficiale, oppure da app su dispositivi mobili, tablet e smartphone o ancora su Smart Tv.











© RIPRODUZIONE RISERVATA