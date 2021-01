Un magico Natale/ Su Canale 5 il film con Lindy Booth (oggi, 4 gennaio 2021)

Un magico Natale va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, lunedì 4 gennaio, a partire dalle ore 14:45. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata nel 2011 in co-produzione tra Canada e Stati Uniti che ha visto in prima linea la casa cinematografica della Hallmark Channel. La regia del film è curata da John Bradshaw con soggetto e sceneggiatura scritta da Joany Kane, Rickie Castaneda e Kevin Commins. Il montaggio è stato realizzato da Mark Arcieri, le musiche della colonna sonora sono state composte da Stacey Hersh mentre nel cast figurano tra gli altri Lindy Booth, Paul McGillion, Derek McGrath e Kiara Glasco.

Un magico Natale, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Un magico Natale. Ci troviamo nella meravigliosa città di New York dove vive una donna di nome Carrie la quale si occupa costantemente di organizzare eventi: è un lavoro che la appassiona particolarmente e al quale dedica praticamente ogni momento della propria vita. Si sente appagata da questo impegno quotidiano ma d’altro canto finisce per non occuparsi mai della sua sfera sentimentale privata.

In prossimità delle festività natalizie la sua vita viene completamente sconvolta da una tormenta di neve improvvisa ed estremamente violenta. Si trovava alla guida della sua automobile quando in virtù della terribile tempesta perde il controllo andando a sbattere violentemente sulla parte esterna della carreggiata. Durante questi momenti convulsi, è vittima di un forte trauma cranico e si risveglia magicamente nel centro di Central Park dove incontra un uomo anziano di nome Harry che le racconta di essere un’entità celestiale venuta sulla terra per occuparsi del suo spirito.

In particolare l’uomo racconta alla meravigliata Carrie che per conquistarsi un posto in paradiso deve portare in porto una missione speciale entro la mezzanotte del giorno di Natale. In pratica la donna deve occuparsi del proprietario di un ristorante che sta attraversando un periodo particolarmente difficile della propria vita in virtù della perdita della moglie tanto adorata e delle difficoltà economiche dello stesso esercizio commerciale.

Il dolore per la perdita della propria amata è stato talmente forte che l’uomo non ha più trovato la forza e la lucidità per occuparsi al meglio della sua attività di ristorazione. Tra l’altro, nella sua quotidianità deve anche badare a quelle che sono le esigenze dei figli, il che non gli permette di essere sempre puntuale e preciso sul lavoro. La donna dovrà dare un forte aiuto a quest’uomo standogli vicina e soprattutto offrendogli quel supporto affettivo di cui necessita.

Carrie riuscirà in questa sua impresa anche perché si legherà tantissimo non solo all’uomo, ma anche ai figli facendo presagire anche dei presupposti per una possibile vita insieme se non fosse per il fatto che lei sia uno spirito. In virtù di ciò deve darsi da fare per riuscire quanto prima a risolvere i problemi finanziari del ristorante e quindi guadagnarsi quell’accesso al Paradiso.

