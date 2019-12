UN MATRIMONIO DA FAVOLA, RAI 3/ Streaming del film con Emilio Solfrizzi (27 dicembre)

Un matrimonio da favola è “l’ennesima commedia corale vanziniana in cui manca la cattiveria della commedia d’autore”. Paola Casella salva con la sufficienza, due stellette e mezzo su cinque, il film su MyMovies. Nonostante questo: “Il tono del film è più gentile e più lieve di quello cui molte commedie dei Vanzina ci hanno regalato in passato. C’è la malinconia nel constatare che i quarantenni di oggi vivono quasi tutti al di sotto delle loro aspettative”. Il cast è vario con dei volti molto amati dal pubblico come quello di Ricky Memphis, Adriano Giannini, Emlio Solfrizzi, Stefania Rocca e Giorgio Pasotti. Vedremo come lo giudicherà il pubblico, tramite i social network, durante la sua messa in onda. Un matrimonio da favola ci viene offerto dalla prima serata di Rai 3 e potremmo seguirlo su Rai Play in diretta streaming cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Nel cast Emilio Solfrizzi

Un matrimonio da favola va in onda oggi, 27 dicembre, su Rai 3. Si tratta di una pellicola del 2014 ascrivibile al genere delle commedie all’italiana, per questo vede la collaborazione come regista di un cultore del genere, quel Carlo Vanzina autore di moltissimi cine panettoni. Il film che è stato prodotto da Rai Cinema ha visto la capillare distribuzione sul territorio nazionale grazie all’interessamento dell’agenzia 01 Distribution, esso si basa su un soggetto scritto dallo stesso regista. Buon il cast di attori, tra di essi si segnalano per bravura Emilio Solfrizzi e Stefania Rocca, i due interpretano rispettivamente il ruolo di Giovanni e Luciana.

Un matrimonio da favola, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Un matrimonio da favola. Daniele un impiegato di basso livello di una banca di Zurigo egli cerca di dare una svolta alla propria carriera sposando la figlia del capo, Barbara. Il matrimonio è osteggiato dal padre di Barbara che vede l futuro genero come un inetto incapace di qualsiasi cosa nel campo finanziario. Al matrimonio vengono inviatati oltre ai parenti stretti dell’uomo anche gli ex compagni di classe di Daniele: Giovanni, Luca, Alessandro e Luciana. I cinque erano inseparabili durante la scuola, le loro vite però si erano divise allorquando Daniele non era stato ammesso agli esami di maturità, da allora il gruppo si era perso di vista. Nel frattempo le vite degli amici si erano totalmente diversificate, tra di essi c’è il militare che ha dovuto seguire le orme del padre (Alessandro) ma anche chi voleva girare il mondo e si ritrova a fare la guida turistica (Luca). Luciana l’unica donna del gruppo ha cambiato anch’essa la sua vita, da quando era la più intraprendente si ritrova adesso a fare la semplice casalinga, mantenuta da un assicuratore pedante e antipatico. Dopo essersi rivisti i cinque ne combinano di tutti i colori, con gli imprevisti che si nascondono dietro l’angolo e che culminano in un rapporto sessuale tra Luca e Barbara, con la donna che tradisce quello che a breve diventerà suo marito con uno dei suoi migliori ex amici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA