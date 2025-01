Un matrimonio mostruoso, film diretto dal regista Volfango De Biasi

Domenica 5 gennaio andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:00, la commedia dell’orrore del 2023 dal titolo Un matrimonio mostruoso. La pellicola è il sequel di “Una famiglia mostruosa” (2021) ed è diretta anche in questa occasione dal regista Volfango De Biasi, noto anche per avere girato “Come tu mi vuoi” (2007), “Iago” (2009) e “L’agenzia dei bugiardi” (2019). La colonna sonora è realizzata dal musicista Michele Braga, che ha collaborato in diverse occasioni con De Biasi, come in “Come tu mi vuoi” (2007), “Un Natale stupefacente” (2014) e “L’agenzia dei bugiardi” (2019).

Rispetto al capitolo precedente vediamo il ritorno di: Massimo Ghini, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Paolo Calabresi, Emanuela Rei e Sara Ciocca. Lucia Ocone è stata invece sostituita per il suo personaggio da Paola Minaccioni, mentre fanno il loro ingresso nel cast Greg, Ricky Memphis e Maurizio Mattioli.

Come è la trama della commedia Un matrimonio mostruoso

Un matrimonio mostruoso vede il ritorno della famiglia più spaventosa e divertente del cinema italiano alle prese con una perdita terribile, quella di Nando, il suocero di Adalberto (Cristiano Caccamo). L’uomo, infatti, è stato sommerso da una colata di cemento a presa rapida e, questo terribile incidente, ha portato all’incontro dopo molto tempo delle due famiglie.

Da un lato la famiglia mostruosa di Adalberto composta da suo padre, il vampiro Vladimiro (Massimo Ghini), sua madre la maga Brunilde (Paola Minaccioni) e la sorellina minore, la vampiretta Salmetta (Sara Ciocca), e dall’altro da quella umana di Luna (Emanuela Rei). In realtà l’uomo non è affatto defunto, bensì è fuggito con tutti i suoi soldi in un paradiso fiscale, lasciando sua moglie Stella (Ilaria Spada) alle prese con una marea di debiti e senza neanche un soldo in tasca. Quest’ultima, in un ultimo disperato tentativo di risollevare la propria condizione economica, decide di approfittare di alcune tensioni tra Vladimiro e Brunilde per minare il loro matrimonio e diventare la nuova moglie del vampiro. La strega, però, non è affatto disposta a cedere il proprio posto e farà di tutto per salvare il suo matrimonio che dura ormai da diversi secoli.

Un matrimonio mostruoso: buon successo ai botteghini

Un matrimonio mostruoso, così come il capitolo precedente, ha ottenuto un buon successo ai botteghini, con circa 3,5 milioni di euro di incassi e recensioni generalmente positive. A contribuire al successo di questo progetto, sicuramente gli effetti speciali utilizzati, un’attenta combinazione di effetti pratici e digitali che contribuiscono a rendere realistici i personaggi in scena con tutte le loro mostruosità. Anche in questa occasione sono numerosi i riferimenti ad alcuni grandi classici del cinema dell’orrore internazionale, come ad esempio il chiaro omaggio alla celebre famiglia Addams, con i suoi personaggi tenebrosi e la passione per tutto ciò che è oscuro.