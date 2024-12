Una famiglia mostruosa, diretto da Volfango De Biasi

Domenica 29 dicembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:00, la commedia di genere fantastico del 2021 dal titolo Una famiglia mostruosa. Il film è diretto dal regista Volfango De Biasi, che due anni più tardi girerà anche il sequel, intitolato Un matrimonio mostruoso. Le musiche hanno invece la firma del compositore e musicista Michele Braga, che ha lavorato alle colonne sonore di numerosi progetti di successo, tra cui Come tu mi vuoi (2007), Lo chiamavano Jeeg Robot (2015) e Mixed by Erry (2023).

Il cast principale di Una famiglia mostruosa è composto da: Cristiano Caccamo, recentemente apparso nella serie tv Sono Lillo (2023-2024); Emanuela Rei, al suo esordio sul grande schermo; Massimo Ghini, che aveva già collaborato con il regista ne L’agenzia dei bugiardi (2019); Lucia Ocone, tra i partecipanti dell’ultima edizione di LOL – Chi ride è fuori (2024); Lillo, che ha lavorato nuovamente con Cristiano Caccamo proprio in Sono Lillo (2023-2024); Ilaria Spada, che ha lavorato con De Biasi anche in In fuga con Babbo Natale (2023); infine Paolo Calabresi, che ha preso parte a diversi film di De Biasi, tra cui Un Natale stupefacente (2014) e L’agenzia dei bugiardi (2019).

La trama del film Una famiglia mostruosa: vampiri e streghe contro coatti

Una famiglia mostruosa racconta la storia di Adalberto (Cristiano Caccamo) e Luna (Emanuela Rei), in apparenza due ragazzi come tanti altri che si incontrano per caso e si innamorano perdutamente.

Un giorno la loro vita cambia completamente quando Luna scopre di stare aspettando un bambino.

Per Adalberto arriva, così, il momento che aveva tanto temuto: presentare la ragazza alla sua famiglia.

Il giovane, infatti, è terrorizzato dall’idea che scoprire la verità riguardo la sua identità e la natura della sua famiglia possa allontanare per sempre la ragazza che ama da lui.

I suoi genitori, Vladimiro e Brumilde, sono infatti rispettivamente un vampiro e una strega, mentre suo zio è il celebre mostro di Frankenstein, sua nonna un fantasma e la sua sorellina una piccola vampiretta.

Questa scoperta sconvolge Luna, che inizia a comprendere come mai la sua gravidanza non si stia rivelando normale.

Nel frattempo giunge sul posto anche la famiglia della ragazza, di cui la giovane si era sempre vergognata poiché troppo coatti. L’incontro tra queste due famiglie genererà una serie di siparietti esilaranti, ma riusciranno i due protagonisti a superare ed accettare le rispettive differenze e a coronare il loro sogno d’amore?